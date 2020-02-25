【齊心抗疫】以任食甜品券吸引街坊捐口罩轉贈長者　沙田甜品店：要發揚香港暖意精神

▲ 沙田的一間甜品店自2月起免費派發口罩給區內長者，展現社區互助精神。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情未息，本地的口罩供不應求，陷入「口罩荒」。沙田有甜品店自2月起免費派發口罩給區內長者，又以1小時放題吸引街坊捐贈口罩。小小善舉，連繫了街坊互助團結的心，一起抗疫！

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位於沙田的甜品店「甜入心」的老闆在2月初知道一罩難求，眼見很多長者四出奔波都買不到口罩，甚至要不斷重用，感到痛心。他希望大家可以團結起來，齊心抗疫。因此，他推出了一個捐贈計劃：若有人捐出一盒口罩（50個裝），即送他1小時甜品任食放題！

▲ 員工幫忙派發口罩。（相片來源：Dessertissimo 甜入心Facebook）

甜品店由2月8日起開始派發口罩，當每日儲夠100個口罩便會在第二天安排派發。店舖會把街坊送贈的口罩計數目寫在紀錄簿，並由捐贈者簽名作實，亦會在Facebook專頁公布每天所籌募的口罩數目和捐贈者的稱呼。

▲ 店鋪把派發口罩數量寫在牌上。（相片來源：Dessertissimo 甜入心Facebook）

店舖會把口罩送贈65歲或以上之長者和沙田的香港居民，只要出示相關證明便可以分別得3至6個口罩（每次派口罩的數量和對象都略有不同），每位合資格人士需先登記方可獲派口罩。

▲ 行動不便的長者都前來排隊領取口罩。（相片來源：Dessertissimo 甜入心Facebook）

店長梁小姐負責接收、紀錄及安排派發口罩，從2月8日至2月25日已經舉辦了4次派口罩的活動。梁小姐分享，有女士專程到藥房不惜以炒價每盒230元購買了4盒口罩，托他們轉贈給區內長者，也有小孩送上袋中僅有的兩個口罩。

她指，這段日子雖然向捐贈者派發過任食放題換領券，但至今都未有人前來兌換優惠，有些善心人更拒絕接收換領券，表示自己只是憑良心來捐口罩，梁小姐大讚街坊都非常有愛心。

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在過往4次派發口罩活動中，梁小姐眼見不少長者提早排隊，後來只要集齊數目便派籌，縮短公公婆婆等候時間。店鋪在Facebook表示，要發揚香港還有暖意精神，

03年沙士人們會守望相助，現在武漢沙士繼續延續暖意精神。黑心商店借機發國難財，我們小店骨子裡黑唔起。

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地址：沙田橫壆街1-15號地下L8F號舖好運中心

營業時間： 12：00 - 00：00

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記者：王芷瑩