【暖心護士】2歲童疑患新冠肺炎出院鞠躬表謝意　護士媽媽重現百年前經典舊照片

▲ 內地一名2歲發燒男童出院，向照顧他的護士鞠躬表達謝意。

內地有名約2歲男童發燒一度被懷疑染上新冠肺炎入院，他入院4天，起初哭泣害怕，幸好遇上愛心護士，最後男孩出院向護士鞠躬表達謝意，而護士亦向他鞠躬回應，此畫面充滿愛，更在網絡瘋傳，有媒體更找出舊照片對比，神還原了昔日景象。

綜合內地媒體報道，於2月22日，浙江省紹興市中心醫院隔離病房有位約2歲男孩出院，出院當天他在醫院門口，跟入院4天一直無微不至照顧他的護士長曹玲玲道別。男孩因為發燒不適送院，一度被懷疑是感染新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），及後核酸檢測為陰性，他退燒痊癒出院。

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跟出院男孩道別

男孩向護士曹玲玲鞠躬，護士亦向他鞠躬回應，此一刻被在旁的醫護人員拍攝下來，曹玲玲將有關相片上載網絡跟朋友分享，並撰文分享感受︰

恭喜我們的小可愛出院啦！記得你剛入院的情景，一看到我們（醫護人員）就哭，甚至怕到躲進廁所，一次一次的「騙」、一次一次的哄，終於我們成了朋友。

當了護士21年的曹玲玲本身是媽媽，兒子是中學生。敬業樂業的她耐心陪伴年幼的病患者，尤其是疫情防控期間，醫院對陪同患者的家屬有限制，小男生獨自來到陌生的環境緊張害怕而大哭，曹玲玲安慰他，找公仔給他玩，分散他的注意力及得到信任，檢查治療亦因而可以順利進行。

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家屬感謝護士照顧

孩子爺爺非常感謝護士的細心呵護，表示曹護士長對孩子比他還要細心耐心，孫仔回家後還一直說起掛念護士媽媽。小男孩各項指標很快恢復正常，4天後出院了。曹玲玲有感看著男孩出院並送別他，她深深感受到真心付出終能收穫。

孩子康復後的天真笑容，是我最大的安慰。他們把孩子托付給我，就是對我的信任，這也是我的一份責任。

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神還原百年照片 感動網民

曹玲玲之後接受當地傳媒訪問，另有傳媒翻找出一張百年舊照片，照片的情景跟曹玲玲和小男孩互相鞠躬畫面很相似，當時浙醫二院前身「廣濟醫院」院長英國人梅滕更醫生，在巡房時跟一位小患者互相鞠躬。此2張對比照片被網民瘋傳，表示要感謝醫護人員的付出。

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責任編輯︰顏紫燕