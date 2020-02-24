【新冠肺炎】3無知「播毒」少年升降機內向按鈕吐口水　留下噁心白色口水漬

▲ 新加坡3名少年日前在一個輕軌站的升降機內，向按鈕狂吐口水，行為令人憤慨。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，新加玻亦有確診病例。不過，當地3名少年以疫情開玩笑，日前在一個輕軌站升降機內，向按鈕狂吐口水，行為令人憤慨。3人事後已遭警方逮捕，恐面臨最高長達2年的監禁及罰款。

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據新加坡媒體《聯合早報》報道，涉事的3名15歲少年上周三晚（19日）在盛港輕軌線棕美站（Rumbia）內，涉嫌刻意對站內的升降機吐口水。從輕軌公司公布的照片可見，唾沫從2樓按鈕一路向下蔓延，幾乎沾染整片按鈕面板。

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民眾發現後立刻報警處理，警方則在隔天展開調查，經監視器尋獲3人蹤影，並於21日確認涉案少年的身分，把他們逮捕歸案。輕軌公司指，他們的行為在目前的情況下並不僅是惡作劇，並向公眾保證涉事升降機已經經過清潔和消毒。

公司又鼓勵乘客除了要養成良好的個人衛生習慣外，更要善待他人，讓社區保持安全，防止疫情傳播。

警方表示，研判3人動機應為惡作劇，相關調查仍在進行中，但強調惡作劇罪名一旦成立，可能面臨長達2年的監禁或以罰款處理，也可能兩者兼罰。

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責任編輯：羅嘉欣