【口罩供應】做齊Like+share+「兩盒Thx」口罩無影 4個簡易步驟取消關注虛假專頁

▲ facebook上也有不少虛假專頁應運而生，自稱有口罩售賣或者有口罩送出。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發以來，市民外出都要戴上口罩自保，令到口罩一罩難求。不少市民上網搶購口罩，facebook上也有不少虛假專頁應運而生，自稱有口罩售賣或者有口罩送出，只要做好Like+share便可抽口罩，結果按照要求做齊後，口罩卻無蹤無影，甚至有市民更被騙取金錢。被騙取金錢必須報警，但被欺騙Like，只需要4個步驟，便可以取消這些虛假呃Like專頁。

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1. 前往「設定和私隱」-「設定」

以手機版本為例，進入facebook個人頁面後，頁面右下角有個呈「三」字形狀的菜單按鈕，點擊進入後向下拉，會見到「設定和私隱」的選項，點擊並選擇「設定」。



2. 進入「設定」-「活動記錄」

點擊設定進入後，繼續向下滑會見到「活動記錄」的選項，該選項功能是查看並管理用戶的資訊和其他設定。

3.進入「活動記錄」-「類別」

進入活動記錄後，會顯示用戶最近的活動記錄，包括Like、留言和分享等，可以不用理會。

在「活動記錄」的下方，接近置頂的位置，顯示「年份」、「類別」兩個選項，點擊「類別」進入菜單，再找出「專頁和興趣」。

4. 取消關注虛假專頁

進入「專頁和興趣」後，詳細記錄了用戶何年何月何日讚好了哪個專頁。你可以順著日子向下滑，找到虛假專頁後，只需點擊右方的「...」，即可以取消關注。

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責任編輯： 王俊賢