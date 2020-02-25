【愛的抱抱】2歲男孩擁抱薄餅速遞員　喪女爸爸無意間獲溫暖鼓勵︰好像女兒還在

▲ 美國一名薄餅速遞員一次送薄餅後，獲得小男孩擁抱， 無意間令剛喪女的他深受感動。

子女離世為父母帶來的傷痛，不足為外人道。美國一名薄餅速遞員一次送薄餅後，獲得小男孩擁抱，無意間令剛喪女的他深受感動，而男孩的媽媽更為這名爸爸在網上籌措女兒的殮葬費用，令他感受到人間溫暖。

送上擁抱意義重大

據英國《每日郵報》報道，居於美國加州的媽媽Lindsey Sheely於本月16日訂了薄餅作晚餐，當薄餅速遞員Ryan Catterson在門口送餐後，準備離開之際，Lindsey的2歲兒子Cohen隨即跟著出去，跟速遞員叔叔說再見，還給他送上一個擁抱，更想給他一個吻。

▲ 薄餅速遞員Ryan在門口送餐後準備離開，Cohen跟著出去。（影片截圖）

▲ 年紀小小的Cohen給速遞員叔叔一個擁抱。（影片截圖）

媽媽怕兒子阻礙了速遞員叔叔，於是把他帶回屋內。她事後感覺兒子的舉動很可愛，於是把家門的閉路電視片段翻出，並把影片上載於社交媒體與親友分享。

後來Lindsey一位朋友分享了她的Instagram故事時，速遞員Ryan無意中看到，主動跟Lindsey聯繫道謝，並透露他最近發生了一件令人心碎的事件。

▲ 2歲男孩Cohen的一個擁抱，為陌生人帶來鼓勵。圖為他與父母溫馨合照。（相片來源︰Lindsey Sheely fb）

【好人好事】屯門西鐵目睹伯伯口罩起毛粒 窩心男女慷慨主動送贈

男孩母助籌殮葬費

原來Ryan的16歲女兒Alyssa與前妻一起同住，她的精神健康出現問題，早前意外去世，令作為爸爸的他非常傷心不捨。在他剛喪女最需要別人關心的時候，正好遇上Cohen給他一個溫暖的擁抱，對他來說是很大的安慰。

不能再擁抱女兒太難過了，他這個擁抱對我意義重大，就好像女兒還在一樣。

▲ 薄餅速遞員Ryan的16歲女兒離世，令他大受打擊。（相片來源︰Ryan Catterson fb）

Lindsey知道Ryan背後心酸的故事後，為他在眾籌平台建立頁面籌款，以支付他女兒的殮葬費用。籌款活動已籌得逾6,000美元（約46,800港元），達到目標金額，不少人看到Lindsey的分享後也願意捐款。她表示︰

我們不知道兒子對一位陌生人的擁抱，原來是上帝的一點祝福。

【口罩難求】中年婦無口罩帶媽媽去醫院洗腎 坐巴士遇好心乘客群送口罩︰香港人守望相助！

責任編輯︰駱秀玲