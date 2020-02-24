【新冠肺炎】法庭停擺律師零收入　大律師公會促律政司法援清繳欠薪

▲ 大律師公會主席戴啟思。（經濟日報資料圖片）

因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，本港法庭停擺近1個月，法律界生計因此大受影響。據了解，大律師公會主席日前去信成員，指公會早前已去信律政司及法援署，促兩部門趁機繳清拖欠大律師的費用。



據悉，大律師公會主席戴啟思日前去信公會成員，指留意到法庭暫停正常運作的每個星期，均對大律師的專業收入構成打擊。戴啟思坦言公會能做的不多，但早前已去信律政司及法援署，要求兩部門趁著這段空閒時間，可將拖欠大律師的費用先繳清。



戴啟思於信中又指，他已提醒律政司，若然法庭恢復正常運作後，有大量積存已久的案件需處理的話，當律政司的大律師忙於處理緊急事宜時，大律師公會的成員亦能以外聘形式為律政司提供應變協助。



信中又指，戴啟思本來準備出席立法會司法及法律事務委員會於今日（24日）舉行的會議，並打算在會議上反映大律師因疫情而生計受影響的情況，無奈該會議亦因疫情而需延期。



有大律師亦坦言法庭停擺，對專門處理刑事案件的大律師生計造成重大打擊，大律師解釋，由於處理刑事案的大律師主要收入來源是上庭打官司，因此法庭不開庭，則意味著他們「零收入」，但每月仍需支付逾萬元律師樓租金，故面臨嚴峻經濟問題。

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記者：楊詠渝