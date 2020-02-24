【新冠肺炎】戴上口罩行禮都要靚 婚紗店自創可配搭婚紗禮服布口罩

▲ 新冠肺炎疫情下，有店舖推出可以襯禮服的布口罩。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少已準備好擺酒的新人都為是否如期結婚而煩惱。有新人擔心婚禮成為大型傳播途徑，也有人怕「一生人一次」戴上口罩行禮不美觀。本港有婚紗禮服店近日特意研發「婚禮版」布口罩，讓新人戴上能夠配襯禮服的口罩，售價每個50元，被網民大讚貼心。

喱士布口罩襯婚紗

售賣結婚禮服的Hanayome Wedding推出多款布口罩，花款甚多，當中不少都選用與禮服類似的布料，務求可以襯到裙褂及婚紗。Hanayome Wedding在社交媒體上寫道：

紅色布口罩可以襯裙褂，白色可以襯婚紗。除咗Big Day可以用，平時都可以用㗎。

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▲ 可以搭配婚紗的特色布口罩。（圖片來源：Hanayome Wedding Facebook）

除了一對新人，該店也照顧到一眾兄弟及姐妹的需求，設有粉色及黑色口罩等等，方便襯衫。另外還有波點、卡通及大地色系的布料，平日也可以使用。

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花紋特別 可用作裝飾

TOPick致電Hanayome Wedding，員工陳小姐表示布口罩每個50元，直言計上材料及人力已不算賺錢，只是看到有新人有這個需求，加上不少新人將婚禮改期，多了空檔，才會開始製作布口罩。

▲ 布口罩中間可放濾芯。（圖片來源：Hanayome Wedding Facebook）

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陳小姐透露，除了新人外，也有不少普通市民向他們訂購。由於布口罩中間可放濾芯，不少人選擇將普通口罩當作濾芯，以布口罩當裝飾，定期清洗，延長普通口罩使用時間。

▲ 該店也有較為平易近人的款式。（圖片來源：Hanayome Wedding Facebook）

台灣醫生教整布口罩

早前台灣麻醉科醫生陳小廷分享布口罩的做法。首先要準備一塊布，以棉、麻等自然材質為最佳。他自己就選用了日本京都棉布，然後找裁縫或自行按照普通紙口罩的尺寸縫製。陳醫生提醒，縫製時切記要做「皺折」，才能配合五官。

口罩裡面要預留開口，放入濾材，才能過濾飛沫。他解釋，一般外科口罩的利用不織布作為隔離層，防止飛沫傳染。 一般市民可以使用不織布材質的抹布、尿布、紗布、濕紙巾、衛生綿，「我所用的是濕紙巾，打開後讓它乾燥再放進布口罩」。他又提醒，布口罩需每日清洗，裡面的濾材亦要每日更換，一旦沾到口水、濕了就要及時換掉。

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責任編輯：徐穎彤