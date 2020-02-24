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警方拘捕一名持刀打劫便利店獨行賊　涉4宗案掠走1.5萬元

社會 19:24 2020/02/24

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警方拘捕一名香港男子，涉4宗打劫便利店案件。（黃傑偉攝）

警方針對近日打劫便利店案件增升，西九龍總區重案組展開調查，昨日（23日）晚上10時，在尖沙咀區一間賓館拘捕一名姓梁（45歲）香港人，報稱無業，搶走約1.5萬元，事件中無人受傷。現以搶劫罪將該名男子通宵扣查。

西九龍總區重案組第2隊總督察王子于指，警方有能力在疫情下，維護社會治安。（黃傑偉攝）

西九龍總區重案組第2隊總督察王子于表示，被捕男子涉及今年1月30日至2月18日內4宗持刀打劫便利店案，包括深水埗、尖沙咀、灣仔，其中一宗件未能成功被列企圖行劫，因店員表示未能打開收銀機，賊人知難而退，店舖沒有損失。

警方檢獲賊人行劫時使用的利刀。（黃傑偉攝）

王子于又說，該名賊人專選擇清晨時份、人流較少及店內無客人的便利店埋手，他單獨犯案，每次戴帽、口罩及眼鏡掩飾身份，進入店後在環保袋內拿出一把25厘米長的利刀指嚇店員，然後要求打開收銀機掠走金錢。

由於案件涉及多個地區，及後交由西九龍總區重案組接手跟進，經翻看閉路電視鎖定一名男子，並於昨晚將男子拘捕，在其賓館住處檢獲行劫時穿著衣物和涉案的利刀。

王子于稱，行劫案是嚴重罪行，一經定罪，可被判終身監禁。他指，警方有能力、有信心在疫情下，維護社會治安，保護市民的生命及財產安全，呼籲市民不要以身試法。

今年1月至2月23日，西九龍區共接獲17宗劫案，其中5宗為打劫便利店，與去年同期涉及打劫便利店只有3宗，兩者相比有明顯上升。

記者：黃傑偉、廖傑堯

便利店 搶劫

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