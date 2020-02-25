【2月25日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 2月25日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周二（25日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

【香港口罩】香港口罩工廠即將面世 Mask Factory：明日3時開始會員登記

莎莎全線再有日本口罩返貨

莎莎香港在Facebook專頁宣布，一批日本製KOKUBO立體剪裁口罩返貨，全線即時開售，先到先得，售完即止。

詳情：【口罩供應】莎莎全線再有日本口罩返貨 每人限購1包

甜入心（沙田分店）派121個口罩

甜入心（沙田分店）今日（25日）向65歲或以上之長者及沙田區香港居民派發3個口罩，下午1時半派籌，下午2時派口罩。而善心人送口罩到店時段為每天中午12時至凌晨12時。

地址：沙田橫壆街1-15號地下L8F號舖好運中心

Penthouse Be Hair派1,250個口罩

Penthouse Be Hair今日（ 25日）中午12時派1,250個口罩，名額250個，每人5個，先到先得，送完即止。



地址：新界元朗谷亭街4號（恆生銀行櫃員機旁）

田生地產有限公司派4,000個口罩

田生地產有限公司今日（25日）上午11時半派4,000個口罩，名額800個，每人5個，先到先得，送完即止。

地址：筲箕灣地鐵站 A3 出口

口罩工廠今日（25日）下午3時接受會員登記

「Mask factory口罩工廠」的口罩即將面世，而官網亦即將上線，將於今日（25日）下午3時開始會員登記。

詳情：【香港口罩】香港口罩工廠即將面世 Mask Factory：明日3時開始會員登記

九龍樂善堂油尖旺區派1,000包口罩

「樂善堂口罩銀行」由昨天（24日）起，連續5天推出網上登記，為合資格人士派發近5萬個口罩，並採取限時網上登記及隨機抽籤的形式派出，每位成功申請者可獲一包 （10個）。網上登記鏈結將於每天早上9時45分於此專頁提供。

25/2/2020 (二)

對象：油尖旺區基層家庭及人士 (1,000包)

網上登記鏈結：請【按此】（於今天（25日）上午10時至晚上10時完成網上登記）

登記詳情及其他登記日子：【口罩供應】九龍樂善堂一連5日派5萬個口罩 每包10個指定地區派發【附登記方法】

東南娛樂有限公司今日（25日）派10,000個口罩

東南娛樂有限公司今日（25日）及 本週五（28日）分別派10,000個口罩，上午10時派籌，下午1時憑籌領取口罩，每次名額2000位，每人5個。

地址：油麻地吳松街70-72號舖

對象：區內長者、孕婦及醫護人員優先

爺爺雞煲皇火鍋派5,000個口罩

爺爺雞煲皇火鍋新蒲崗店今日（25日）上午9時派5,000個口罩，名額500份，每人10個。

地址：新蒲崗彩虹道26-28號地下

莎莎不設店舖或網上派籌安排

莎莎於fb表示，2月22日至28日不設店舖或網上派籌安排，供應商不時會有少量口罩供應至各分店，請市民到分店查詢及選購。

卓悅今日沒有口罩發售

卓悅在Facebook宣佈今日全線分店沒有口罩發售，呼籲大家不要排隊。

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責任編輯：王芷瑩