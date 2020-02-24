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3局長8時會見傳媒　公布包機接回滯留湖北港人

政治 19:39 2020/02/24

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

3名局長將於今晚會見傳媒，公布接回滯留湖北港人。（資料圖片）

政制及內地事務局局長聶德權、保安局局長李家超和食物及衞生局局長陳肇始，將於晚上8時在政府總部見傳媒。

據了解，港府決定用包機接回滯留湖北港人，但會以分批形式處理，將會優先處理滯留武漢港人。

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