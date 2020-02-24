3局長8時會見傳媒　公布包機接回滯留湖北港人

▲ 3名局長將於今晚會見傳媒，公布接回滯留湖北港人。（資料圖片）

政制及內地事務局局長聶德權、保安局局長李家超和食物及衞生局局長陳肇始，將於晚上8時在政府總部見傳媒。

據了解，港府決定用包機接回滯留湖北港人，但會以分批形式處理，將會優先處理滯留武漢港人。