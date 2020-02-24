3局長8時會見傳媒 公布包機接回滯留湖北港人 政治 19:39 2020/02/24 分享： 熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向 ▲ 3名局長將於今晚會見傳媒，公布接回滯留湖北港人。（資料圖片） 政制及內地事務局局長聶德權、保安局局長李家超和食物及衞生局局長陳肇始，將於晚上8時在政府總部見傳媒。 據了解，港府決定用包機接回滯留湖北港人，但會以分批形式處理，將會優先處理滯留武漢港人。 相關文章 【武漢肺炎】立法會議員促政府安排滯留湖北港人來港 建議使用軍營或郵輪作檢疫中心 11:59 2020/02/13 【武漢肺炎】立法會議員促政府安排滯留湖北港人來港 建議使用軍營或郵輪作檢疫中心 【新冠肺炎】逾2200名港人滯留湖北 聶德權：盡快做好安排回港規劃工作 19:04 2020/02/14 【新冠肺炎】逾2200名港人滯留湖北 聶德權：盡快做好安排回港規劃工作 【新冠肺炎】一名長居武漢7旬港老翁疑染病 因醫治無效死亡 20:40 2020/02/23 【新冠肺炎】一名長居武漢7旬港老翁疑染病 因醫治無效死亡 湖北省 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎