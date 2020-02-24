【口罩供應】莎莎口罩及潔手噴霧返貨　24間指定分店開售【內附地址】

▲ 莎莎口罩及潔手噴霧等防疫用品返貨。（圖片來源：莎莎Facebook）

新冠肺炎疫情持續，莎莎香港在Facebook專頁宣布，一批日本製ACE高效防護口罩及韓國TREEFUL A 抗菌潔手噴霧等防疫用品返貨，已派貨到24間指定分店，即時開售，先到先得，售完即止，希望能迅速照顧市民所需。

日本製ACE高效防護口罩（5個裝）

售價：$99/包，每人限購1包

美國FDA認証

日本醫學交流協會醫療團認定

隔絕99%以上0.1微米粒子，阻擋空氣中的細菌、花粉

尺寸： 17.5CM X 9.5CM

韓國TREEFUL A 抗菌潔手噴霧80ml

售價：$59/支，每人限購3支

乙醇濃度62%

有效對抗99.9%的細菌

AirTamer雅達瑪 穿戴式負離子抗菌空氣淨化器

售價：$1,050/件，每人限購1件

可去除PM2.5的粒子達99.92%、除菌達94%

可去除空氣傳播病毒99%

每秒釋放200萬健康負離子

1米範圍有效阻隔空氣污染顆粒、病毒及致敏原

尺寸： 8.5CM X 4.1CM X 2CM

莎莎表示以上產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。

指定分店如下：

▲ 指定分店（圖片來源：莎莎Facebook）

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責任編輯：王芷瑩