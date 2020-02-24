【口罩供應】莎莎口罩及潔手噴霧返貨 24間指定分店開售【內附地址】
精明消費 19:43 2020/02/24
新冠肺炎疫情持續，莎莎香港在Facebook專頁宣布，一批日本製ACE高效防護口罩及韓國TREEFUL A 抗菌潔手噴霧等防疫用品返貨，已派貨到24間指定分店，即時開售，先到先得，售完即止，希望能迅速照顧市民所需。
日本製ACE高效防護口罩（5個裝）
售價：$99/包，每人限購1包
- 美國FDA認証
- 日本醫學交流協會醫療團認定
- 隔絕99%以上0.1微米粒子，阻擋空氣中的細菌、花粉
- 尺寸： 17.5CM X 9.5CM
韓國TREEFUL A 抗菌潔手噴霧80ml
售價：$59/支，每人限購3支
- 乙醇濃度62%
- 有效對抗99.9%的細菌
AirTamer雅達瑪 穿戴式負離子抗菌空氣淨化器
售價：$1,050/件，每人限購1件
- 可去除PM2.5的粒子達99.92%、除菌達94%
- 可去除空氣傳播病毒99%
- 每秒釋放200萬健康負離子
- 1米範圍有效阻隔空氣污染顆粒、病毒及致敏原
- 尺寸： 8.5CM X 4.1CM X 2CM
莎莎表示以上產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。
指定分店如下：
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責任編輯：王芷瑩