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【口罩供應】莎莎口罩及潔手噴霧返貨　24間指定分店開售【內附地址】

精明消費 19:43 2020/02/24

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

莎莎口罩及潔手噴霧等防疫用品返貨。（圖片來源：莎莎Facebook）

新冠肺炎疫情持續，莎莎香港在Facebook專頁宣布，一批日本製ACE高效防護口罩及韓國TREEFUL A 抗菌潔手噴霧等防疫用品返貨，已派貨到24間指定分店，即時開售，先到先得，售完即止，希望能迅速照顧市民所需。

日本製ACE高效防護口罩（5個裝）

售價：$99/包，每人限購1包

  • 美國FDA認証
  • 日本醫學交流協會醫療團認定
  • 隔絕99%以上0.1微米粒子，阻擋空氣中的細菌、花粉
  • 尺寸： 17.5CM X 9.5CM

韓國TREEFUL A 抗菌潔手噴霧80ml

售價：$59/支，每人限購3支

  • 乙醇濃度62%
  • 有效對抗99.9%的細菌

AirTamer雅達瑪 穿戴式負離子抗菌空氣淨化器

售價：$1,050/件，每人限購1件

  • 可去除PM2.5的粒子達99.92%、除菌達94%
  • 可去除空氣傳播病毒99%
  • 每秒釋放200萬健康負離子
  • 1米範圍有效阻隔空氣污染顆粒、病毒及致敏原
  • 尺寸： 8.5CM X 4.1CM X 2CM

莎莎表示以上產品不設派籌，貨量有限，先到先得，售完即止。

指定分店如下：

指定分店（圖片來源：莎莎Facebook）

【2月24日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

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