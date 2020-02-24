【新冠肺炎】港鐵2月首2星期客量按年跌5成　29日起將削減班次

▲ 港鐵2月的首2星期客量按年跌5成，將會削減班次，減省電力。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續下，市民出入大減，港鐵2月首兩周客量按年大跌5成，港鐵公司將由2月29日（六）起，暫時調整多條鐵路綫的非繁忙時段列車服務，候車時間平均會延長半分鐘至約兩分鐘。

港鐵公司今日（24日）稱，新冠肺炎自今年1月傳入本港，政府及商業機構安排僱員在家工作、全港學校停課、訪港旅客人數顯著減少、「羅湖、落馬洲、西九龍高鐵站」三個口岸暫時關閉，以上種種原因均令客量減少，港鐵於2月首2星期錄得平均約5成按年跌幅。

因應客量下降，港鐵將由2月29日（六）起，暫時調整多條鐵路綫的非繁忙時段列車服務。除機場快綫及迪士尼綫外，其他鐵路綫在非繁忙時段會維持平均每3至8分鐘一班車，乘客在非繁忙時段的候車時間平均會延長半分鐘至約2分鐘。

至於機場快綫及迪士尼綫，前者非繁忙時段會維持平均15分鐘一班車，候車時間較現時多5分鐘；後者非繁忙時段會維持平均20分鐘一班車，候車時間較現時多10分鐘。

港鐵公司指，是次調整對港鐵承載力和舒適度影響不大，亦有助減省不必要的電力消耗。港鐵公司會繼續密切留意各鐵路綫的運作情況及乘客出行需要，適時作出合適的車務安排。另外，當疫情過後乘客量回升，行車時間表亦會因應最新情況逐步回復正常。

責任編輯：陳梓蔚