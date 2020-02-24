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陳健波網上收集意見　一面倒支持盡快重開財委會

政治 20:02 2020/02/24

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

陳健波早前徵詢網民意見，95%支持盡快開會。（資料圖片）

由於新冠肺炎突然爆發，立法會財務委員會會議於新春後一直暫停，除了審議300億元防疫基金。立法會財務委員會主席陳健波今日（24日）最終宣布，今個星期將召開7.5小時會議，處理積壓撥款申請。其實較早前，陳健波曾在網上徵收意見，結果亦是一面倒支持盡快開會。

財委會今個星期將召開7.5小時會議，處理積壓撥款申請，包括去年12月至今仍在審議的公務員加薪的撥款申請。然而，泛民強烈要求將警務人員的薪酬獨立處理，所以一直拉布。有政界中人估計，今次重開會議後，會議亦只會一直拖。

對於陳健波決定開會，民主派強調持一貫立場，即無關防疫或紓困措施會議和議程，都應該於非常時期中擱置，如果財委會復會，政府亦必須抽起爭議性項目。

陳健波早前拍短片收集意見，有20萬人看過相關短片，當中有逾2萬人支持盡快召開財委會，他形容有95%支持開會，意見屬於一面倒。他認為，現時需要注意防疫工作，但同時都要關注香港的經濟受嚴重打擊的現實，直言不少僱主生意受重挫，令到打工仔面對停薪、凍薪等打擊，生活苦不堪言，強調財委會所積壓的撥款如「救命草」，能夠振興經濟，所以決定加開會議，希望能夠開水喉救經濟。
 

撰文 : 傅流螢

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