【鑽石公主號】70港人確診在日留醫　衞生署：4人情況嚴重需深切治療

▲ （陳靜儀攝）

鑽石公主號郵輛爆發新冠肺炎疫情，至今已有70名港人確診於日本不同醫院留醫。保安局、入境處及衞生署早前派員到當地，並到4間醫院探望16名留醫港人；當中有4人情況特別嚴重，出現呼吸衰竭，留醫當地深切治療部，另2人因肺炎需聞氧氣。

保安局稱，將盡力安排30名緊密接觸者返港，又指因應港人留醫與當地醫院溝通出現問題，正研由衞生署派員到當地協助，惟詳細安排仍待商討。

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保安局副局長區志光稱，現時有70個港人確診感染新冠肺炎，正留醫當地不同醫院，港府人員赴日後首2天已走訪當地4間醫院，了解留醫港人情況。

▲ 保安局副局長區志光。（陳靜儀攝）

衞生署高級醫生黃駿君解釋，由於時間所限，只能探訪當中16名留醫港人情況，包括與當地主診醫生了解，或透過患者家屬掌握情況；據知有4名確診港人情況特別嚴重，出現呼吸衰竭，留醫當地深切治療部，當中2人需用人工肺、2人需用呼吸機。

她補充，另2人因有肺炎需氧氣治療，情況嚴重，但未需深切治療；至於餘下10人則情況穩定，包括其中一人曾嚴重需高濃度氧氣治療，及後已見好轉，現時情況穩定。

▲ 衞生署高級醫生黃駿君。（陳靜儀攝）

就有指當地醫院未有提供足夠治療，黃駿君解釋，據了解當地針對重症患者才會處方抗病毒藥，輕微病人不用藥；但強調留醫的危重港人獲足夠的治療及支援，而由於70名確診港人病情不同，包括當中有無症狀患者，相信當地是按情況分流至不同醫院。

區志光稱，31名密切接觸者已全部離船，別到名古屋、東京、大阪、奈良及埼玉縣接受隔離，港府會盡快安排返港，接受隔離檢疫，惟因有多個因素需考慮，現時暫未有時間表；同時亦正與衞生署商討，需否派醫生到當地協助留醫患者。

他補充，鑽石公主號上共有369名港人，其中272人持特區護照、97人持外國護照，而港府早前3班包機分別接載106、82（另有2名澳門人士），及5名港人，另有47人自行離開；亦有18人落船後留在當地活動，另有10人未能聯絡或已離開。

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記者：洪芷晴、陳正怡