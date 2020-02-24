【新冠肺炎】港府向韓國發紅色旅遊警示　明(25日)早上6時起禁止非港居民由韓國入境

▲ 港府將對韓國發出紅色旅遊警示。

港府於晚上召開記者會，宣布將會向韓國發出紅色旅遊警示，提醒計劃前往當地的市民要留意，避免前往當地。

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此外，保安局局長李家超稱，由明天(25日)早上6時開始，不容許任何14天內曾到訪韓國的非香港居民入境，以配合港府的防疫工作，現時有十多個旅行團在韓國，涉及300多人，當局已通知旅行社有關風險，已知悉不少旅行社停辦韓國旅行團。

另外，今(24日)晚會有4班來自韓國客機抵港，當局將會查詢從韓國來港的旅客，包括香港和非香港居民，有否到過這大邱和慶尚北道兩個地方，若曾到訪上述兩地，將要接受醫學監察。至於從日本和意大利返港的，包括香港和非香港居民，當局則建議14天內，盡量留在家中並每日量度體溫，外出時亦要戴上口罩。

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政府發言人提醒，身處韓國的人士應該：

● 加緊留意當地政府的公布；

● 時刻佩戴外科口罩；

● 盡量避免到訪當地的醫療機構及人多擠迫的地方；

● 避免與發燒或有呼吸道病徵的人士有密切接觸；

● 如有發燒或咳嗽，應戴上外科口罩，立即通知酒店職員或旅遊領隊，並盡快求診；及

● 經常保持雙手清潔，尤其在觸摸口、鼻或眼之前；觸摸扶手或門把等公共設施後；或當手被呼吸道分泌物污染時，如咳嗽或打噴嚏後。