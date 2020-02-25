【抗疫好心人】社企銀杏館日派200份福飯 善長公眾28元可認購

▲ 餐廳負責人麥敏媚指，銀杏館派的福飯由公眾、善長認購，然後全數轉贈予有需要人士，一份僅28至38港元。（陳國峰攝）

新冠肺炎肆虐，餐廳生意難做，乾脆閉門。平日不想開灶，靠去餐廳解決兩餐的老人家、露宿者等的三餐沒著落。有社企農曆新年後開始派抗疫湯飯，只要有善長認購，便能派出，至今派出逾5千份福飯。

關注長者就業的社企餐廳銀杏館，日前在上環分店耆素分發100份福飯。原定11時開始，長者早在10時半已在門外排隊，開派後不消半小時已派發完畢，更有伯伯拿籌後竟主動奉還，說希望自費購買，將福飯留給有需要的人。

▲ 原定11時開始，長者早在10時半已在門外排隊，開派後不消半小時已派發完畢。（陳國峰攝）

足料抗疫飯盒 附善長贈物資

當天派發的兩餸素菜福飯，包括阿麻籽蟲草花炒蛋、茶樹菇炒雪菜豌豆，配以潤燥補肺、清肺積塵的霸王花淮山合桃雪耳湯，選料用心。銀杏館（耆素）能派出，的長者店長Anita，更自學中醫食療，幫手構思湯水配搭。現時一個月30天湯水日日不同，銀杏館全線6間分店都有供應。

▲ 當天派發的兩餸素菜福飯，包括阿麻籽蟲草花炒蛋、茶樹菇炒雪菜豌豆，配以潤燥補肺、清肺積塵的霸王花淮山合桃雪耳湯，熱心人贈的水果和中藥抗疫香囊。（陳國峰攝）

若有好人心贈送物資，弱勢社群便多一份收穫。餐廳負責人麥敏媚介紹，當天還派發員工請教中醫師後，按古方將藥材打碎製作而成的「闢瘟、強肺、防流感」的抗疫香囊；還有熱心人士送出的水果以及人參鬚，方便長者焗水飲，生津補氣，增強抵抗力。

28至38港元一份福飯 油麻地天天派200份

銀杏館一向有派福飯的服務，福飯由公眾、善長認購，然後全數轉贈予有需要人士，一份僅28至38港元。上環店逢周日派飯，油麻地店則每天均設派飯服務。油麻地店自去年起生意大受影響，現晚市要暫停營業，員工和食客義工們也爭取在關門前，將福飯先送到老人、露宿者手上，每天約派200個。上週亦贈抗疫湯予東區尤德夫人那打素醫院前線醫護，為他們打氣。

▲ 霸王花淮山合桃雪耳湯潤燥補肺、清肺積塵，長者店長Anita更自學中醫食療，幫手構思湯水配搭。（陳國峰攝）

有興趣認購福飯的公眾，除可通過Paypal方式網上認購，也可透過銀行或櫃員機入賬後，將收據傳真 WhatsApp（5109 3968）或（3747 5651）或電郵（info@gingkohouse.hk）予銀杏館。

銀行賬戶如下：

恒生銀行 (A/C 379-226889-883) 戶口名稱：ELDERSHOP LIMITED

中國銀行 (A/C 012-35100042148) 戶口名稱：ELDERSHOP LIMITED

滙豐銀行 (A/C 808-507131-001) 戶口名稱：ELDERSHOP LIMITED T/A GINGKO HOUSE (銀杏館)

詳情可向社工談建輝查詢，電話81056138。

記者：葉芷樺