【新冠肺炎】政府接450滯留武漢港人求助　計劃先派首班包機到武漢接回港人

▲ 。港府今日（24日）晚上宣布，將派出包機分批接載湖北省港人返港，並優先撤離滯留武漢港人，會盡快公布有關細節。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情在內地肆虐，由於湖北省多個城市「封城」，超過2千名港人滯留在當地至今未能返港。港府今日（24日）晚上宣布，將派出包機分批接載湖北省港人返港，並優先撤離滯留武漢港人，會盡快公布有關細節。

政制及內地事務局局長聶德權表示，理解在湖北省濟留人士希望盡快返港，港府一直與政府部門、衛生專家、及內地部門討論。政府在過去數星期收到約2700名滯留在湖北省30多個城市中的港人求助或備案，當中450人是身處武漢港人。

他指，政府決定派發專機分批到接回滯留湖北省，首先會接回身在武漢的港人，了解到在湖北省其他地方有孕婦、嚴重病患者及趕回港應考文憑試考生，故希望可以安排他們乘坐首架包機，一併回港。他說，今次是多個部門聯合行動，行動細節仍需要與內地部門協商後再公布。

聶德權說，乘坐首班包機的人士必須持有香港身份證，在登機前需要接受健康檢測，如果他們出現發燒或呼吸道病徵，就不適宜登機。有關人士返港後需要入住檢疫中心，接受14日強制檢疫。

被問到為何不以高鐵一次過接載滯留當地港人回港，聶德權指，由於湖北省港人涉及人數多，有人在當地探親或旅遊，需要逐一確定他們的是否回港的意願。

他指，目前湖北省需在面對疫情中，當地政府正進行緊抗疫工作，因此包機安排上需要與當地政府協商。並得到他們的配合，在切實可行的情況下進行，港府會再與當局敲動行動細節，包括如何集合港人到機場，及避免交叉感染情況出現。

至於會派多少架包機到當地，聶德權指需要掌握人數後才能決定。

責任編輯：劉螢諭