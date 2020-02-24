▲ 中醫師蔡文幸（右）及蔡曼英（右）指，今次用藥平和，重袪濕健脾，15種尋常中藥包括陳皮、藿香、甘草、萊菔子、葛根及金銀花，僅少數如孕婦、蠶頭症患者不適用。（車耀開攝）

「雙黃連」真有用？新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，這尋常清熱感冒藥據稱稍有成效，內地已火速斷市，令人以為又是盲搶潮。

只是，中醫於整體臨床肺炎治療，早再交出亮麗成績表。

無懼疫情逆市，天大藥業（00455）今天在港開辦中醫診所「天大館」，一連五天義派星級專家合研的中藥方劑，助港人祛濕強身。香港大學中醫學院署理院長馮奕斌認為，中醫抗瘟疫經驗逾二千年，新冠肺炎的預防、治療及病後調理，

都可以用中藥，完全有可能。

上周，國家中醫藥管理局公布兼推介「清肺排毒湯」詳細中藥方，稱醫好至少130名新冠肺炎患者。廣州市第八人民醫院亦表示，自家中藥方「透解祛瘟顆粒」總有效率逾94%。

冬天爆疫 用藥較沙士溫和

兩藥方僅用於治療，銅鑼灣天大館今起免費派發共15味飲片的「抗疫一方」，則號稱可助增強抗疫體質，由中醫權威按明末古籍《瘟疫論》、新冠肺炎前綫病例，以及嶺南氣候調配。

「我判斷形勢不是那麼簡單。」天大董事長方文權憶述，農曆新年時趕緊邀來5個中藥名醫，領導公司團隊開發預防配方和搜購藥材，準備大量生產應急，

幫到幾多就幾多。

經駐館醫師診斷後，天大館現會先送500份予港人，可再按需求增加。從事金融業的陳小姐今天求診，她日常不舒服及求保健時皆會看中醫，惟之前暫未應新冠肺多吃中藥，亦未特別關注雙黃連的效果。

據有份研發藥方的中醫師蔡文幸稱，新冠肺炎在冬天爆發，強身用藥要比沙士溫和，兼且清肺，尤為廣東氣候着重化濕健脾，如用上陳皮。天大另一中醫師蔡曼英續指，

濕跟脾胃好大關係，脾可以栓塞，所以要有健脾藥。

▲ 蔡文幸（左）邊替陳小姐（右）把脈，邊問其消化、氣血等狀況，調整藥方。（姚沛鏞）

中科院上海藥物研究所早前稱，以金銀花、黃芩及連翹製成的雙黃連口服液，有助抑制新冠病毒，激發搶購潮。蔡文幸解釋，雙黃連原始方劑所用的「黃連」性質苦寒，反傷脾胃，故團隊改用化痰、消食的萊菔子；市面的雙黃連成藥旨在清熱，跟沙士時期備受追捧的板藍根一樣，未對準新冠肺炎的「濕重」問題。

欠長久臨床實效 西醫質疑

▲ 港大學者馮奕斌提醒，沒有單一藥劑適用所有人，即使是合宜的保健方，喝一星期後，體質或已改變。（港大提供）

港大中醫學院馮奕斌指出，雙黃連是「清熱解毒的方劑，治療範圍好廣」，適用於不少西醫的感染、炎症分類。他認為，中科院僅以單一體外實驗，佐證雙黃連可抑新冠肺炎病毒，未夠嚴謹得可說服西醫，中醫也會質疑公布遺漏了藥方長久的臨床實效，令內地群眾早前誤視之為「救命草」，盲目搶購。

他強調，中醫講究整體關連、辨證論治，因時、因地、因人而異，

用目前的語言就是case by case。

今次新冠肺炎以西醫角度屬病毒性感染，中醫則視之疫症，二千多年前的《黃帝內經》已講一旦感染，表癥一般相近，但箇中病因應地理、氣候可大不同，像新冠肺炎廣東患者或偏向風熱，湖北則不是。

由於粵港同屬嶺南氣候，馮奕斌今次特別留意廣州按防治沙士經驗所研發的透解祛瘟顆粒，認為跟西醫今次試用其他冠狀病毒成藥，理念如出一轍。他形容，廣州藥方以清熱解毒、驅風散熱為主，已證明有治療效用，惟藥力較強，不宜用於預防強身。

學者︰中藥抗疫2千年 具成效

中藥講正氣內存，邪不可干，只要體質好，任何病都侵犯不到你。

比起西藥皆針對治療，他指中藥概念闊得多，秦漢時期的《神農本草經》分成上、中、下三品，涵蓋現代意義的食物、保健品、藥物和毒物，上品可久服長服、延年益壽， 下品則必然帶毒，重點治病後必須停用。

雖然中藥尚未應用於本港新冠肺病前綫治療，馮指中國史上應對過大小瘟疫320次，藥材種類亦由清代前的3千多種，增至目前逾1.2萬款；已有大量科研證實清熱解毒的中藥有助抑制炎症因子，藥材也有助腸道細菌平衡，按傳統「肺與大腸相表裏」的觀念，料有效改善肺病。他相信，業界已有應對新冠肺炎的準備，

香港中醫都可以看病。

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），內文經編輯修改。