【新冠肺炎】新冠病毒肆虐30國近8萬人感染　港大專家：有全球大流行趨勢

▲ （曾耀輝攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐橫掃全球，至今30個國家已有近8萬人受感染，而南韓、意大利確診個案趨增。醫管局前行政總裁梁栢賢形容現時已處全球大流行狀態，不過有港大專家認為雖未及大流行，惟有此趨向，關鍵在於南韓或意大利等地是否可令疫情受控。

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根據世衞數據，現時全球共有30個國家錄得近8萬宗新冠肺炎確診個案，單是南韓單日增逾百人感染，全國累計逾760宗；意大利數日間確診個案更劇增至逾150宗，屬歐洲影響最大的地區，而伊拉克亦首現確診個案。

醫管局前行政總裁梁栢賢於社交網站帖文，形容新冠病毒已進入全球大流行階段，籲大家做好本份。港大微生物學系講座教授袁國勇則不認同已屬大流行，惟肯定已引起很多社區爆發。

港大公共衞生學院教授潘烈文認為疫情正蔓延，確有大流行趨勢，加上感染後症狀如流感般輕微，增加阻截難度；大流行與否關鍵在於南韓或意大利等地是否可令疫情受控，如成大流行就或會如流感一樣每年出現。

中大呼吸系統講座教授許樹昌解釋，全球大流行指五大洲持續、廣泛出現人傳人個案，認為現時情況未及全球大流行階段；但強調需小心觀察南韓、意大利等確診個案急增情況：「如果南韓不容許宗教聚會、醫院亦再無出現爆發，未必會去到大流行情況。」

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記者：陳正怡