色狼借「毛毛蟲」非禮10名女性　伸手入衣內捉蟲乘機觸摸女子身體 

▲ 被警方拘捕色狼，聲稱女子衣物有「毛毛蟲」借非意禮。（黃傑偉攝）

一名男子訛稱女子背上有「毛毛蟲」，並爬進衣物內，伸手到女子身體及撫摸胸部非禮，由去年5月至今年2月，共有10名年齡由20至27歲女子受害，其中7宗發生在中文大學校園，另外3宗則在港鐵站，3人更在受驚時被盜竊財物。

▲ 沙田警區重案組第2隊督察陳詠兒，呼籲未報案女子與警方接觸。（黃傑偉攝）

沙田警區重案組第2隊督察陳詠兒表示，警方對該宗連環非禮案，十分關注，經調查，今日(24日)早上7時半在馬鞍山錦豐苑將疑犯拘捕，被捕男子姓張（45歲），報稱地盤工人，雖然多宗案件分別在大中校園及港鐵(包括旺角站、恒安站及大學站)發生，但手法一致，警方在翻看閉路電視及分析案情後鎖定疑犯，並將其拘捕。

▲ 警方檢獲一堆贓物和證物。（黃傑偉攝）

警方更在疑犯身上起回部份贓物，包括2張八達通卡，其中一張確定是屬於一名女害人，另外有外幣，以及其犯案時所穿衣物。

陳詠兒稱，疑犯犯案手法很獨特，在偏僻人靜地方，聲稱女子身上有毛蟲，代女受害人拍打，其後又指毛蟲爬進衣物，借機伸手入女受害人衣內撫摸身體，繼而觸摸女子胸部，女受害人因過於驚慌，未及反應，而疑犯得手後逃去無終。

其中3名女子更在驚惶失措時，被疑犯掠走其財物，包括銀包、現金和八達通，損失達9,800元。

陳詠兒又指，警方正循疑犯的犯案行為調查，雖然有7宗案件發生在中文大學內，但初步相信與大學沒有直接關係。

陳詠兒表示，不排除仍有受害人未報警，呼籲如有相似遭遇女子，可致電與沙田警區重案組聯絡。被捕男子現被警方非禮及盜竊罪扣查。每項罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年。

記者：黃傑偉、廖傑堯