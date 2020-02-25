【齊心抗疫】生下來的長期病患　疫情下來回醫院又折返人間

▲ 恩德爸爸指，許多病患家屬根本無法帶着病童到處搜羅口罩，卻要不時出入醫院，後果無法想像。（陳國峰攝）

養兒一百歲，長憂九十九，恩德父母有更深體會。

恩德今年3歲1個月，小小人兒出入醫院、經歷手術次數或比你我更多。患有先天性心臟病，恩德來到這個世界，第一件事不是被帶到媽媽懷裡嚎啕大哭，而是到手術室，進行心臟手術，其間心導管不幸刺穿心臟，間接使心臟一度停頓32分鐘。

逃出鬼門關，卻未見幸運之神。出生僅7個月，恩德已先後進行5次心臟大手術、住院13個月、在醫院慶祝首兩年生日等。長期出入醫院，更感染大大小小流感、麟狀病毒等，恩德爸爸深明醫院不比想像中安全，可惜，患先天性心臟病的病童往往身不由己，醫院彷彿恩德第二個家。

▲ 患有先天性心臟病的恩德上周清晨遇上腦抽筋，其爸爸一度猶豫要不要致電救護員求救。（受訪者提供）

近日新冠肺炎來勢洶洶，恩德一家更加倍小心，進入醫院可免則免，恩德爸爸透露，所有在外買來的物品均要消毒處理，其居住附近的父母也不敢到家中晚飯，買來物資也要門外交收，他無奈表示：「小朋友身體如此弱，如何承受到新冠肺炎呢？」

避無可避，上周清晨恩德更遇上腦抽筋，血含氧量更一度下降至危險水平，恩德爸爸憶述，「連致電救護車也十分猶豫，擔心救護員會帶病毒入屋，但恩德又急需氧氣和檢查‧‧‧‧‧‧」恩德爸爸提醒，心臟科從來沒有延期，大部分治療更是刻不容緩，一些病患家屬根本無法帶着病童到處張羅口罩，無法想像如何進出醫院。

▲ 恩德爸爸指現時不會帶銀包外出，避免感染細菌。（陳國峰攝）

兒童心臟基金會籌款主任周峻翹透露，兒童心臟基金會是支援先天性心臟病患及其家屬，主要經由瑪麗醫院兒童心臟科轉介，會員人數已達6000人。周峻翹表示，每1000人就有6至8人患上先天性心臟病，而在新冠肺炎疫情底下，曾有家長致電哭訴，患病小朋友需要到醫院覆診，卻因缺乏口罩而無法前往。

▲ 新世界集團向兒童心臟基金會捐助約5000個成人及小童口罩，以及360本公司旗下製作的兒童益智圖書。（陳國峰攝）

新世界集團率先於本月14日，向兒童心臟基金會捐助約5000個成人及小童口罩，以及360本公司旗下製作的兒童益智圖書，以解先天性心臟病患者及家屬燃眉之急，周峻翹透露，所有物資已迅速全數送出予受助家庭，冀各界能繼續關注患有先天性心臟病人士。

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記者：鄧凱文