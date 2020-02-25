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【齊心抗疫】理工大學「3D打印技術」製口罩供醫護　本地製作可每日生產3萬件

社會 00:00 2020/02/25

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

理工大學透過3D打印技術設計出新款面罩，供醫管局的醫護人員使用。

新冠肺炎（武漢肺炎）令醫護防疫裝備需求大增，醫管局本月15日曾指庫存僅剩一個月量，面罩只餘50萬件。香港理工大學昨日宣布，成功以3D打印技術趕製700件眼罩予伊利沙伯醫院，解燃眉之急；理大又設計出全新面罩予本地廠商生產，今日起可日供醫管局1萬件面罩，3月底更可達日供3萬件，足以應付所需。

理大工程學院院長兼3D打印技術中心實驗室主任文効忠透露，醫管局於2月8日向理大反映醫護面罩短缺，理大隨即於5日內，透過三維打印技術設計出新款面罩，並先趕製800個面罩予醫管局作首批試用，成本由醫管局支付，又於2月15日，將設計交予本地生產商作大量生產。

以3D打印機製作面罩，每個需時至少個半小時。（程志遠攝）

生產商預計今日起可日供醫管局1萬件面罩，3月底更可達日供3萬件。文効忠表示，3D打印機製作面罩，每個需時至少個半小時，但由廠房注塑機生產，1分鐘即可生產4件面罩。設計上，理大採用了設計學院的中國人人頭形狀科研數據，得出貼近本地醫護頭型的中碼及大碼面罩。另外，新款面罩前方膠片更闊，及加配面罩構架以減少額頭海綿面積，減少藏菌，3月中更可改良至以橡膠構架全面取代海綿。

新款面罩加配構架以減少舊款面罩額頭海綿面積，減少藏菌，3月中更可改良至以橡膠構架全面取代海綿。（程志遠攝）

除面罩外，理大又以3D打印機，於本月15日向伊利沙伯醫院提供700件眼罩。文効忠認為，香港工業界仍有活力，他反問港府：

是否需要策略性重建本地製造業，而非依賴進口呢？

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記者：鄧凱文

3D打印 冠狀病毒 口罩 伊利沙伯醫院 大學

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