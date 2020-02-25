【齊心抗疫】理工大學「3D打印技術」製口罩供醫護　本地製作可每日生產3萬件

▲ 理工大學透過3D打印技術設計出新款面罩，供醫管局的醫護人員使用。

新冠肺炎（武漢肺炎）令醫護防疫裝備需求大增，醫管局本月15日曾指庫存僅剩一個月量，面罩只餘50萬件。香港理工大學昨日宣布，成功以3D打印技術趕製700件眼罩予伊利沙伯醫院，解燃眉之急；理大又設計出全新面罩予本地廠商生產，今日起可日供醫管局1萬件面罩，3月底更可達日供3萬件，足以應付所需。

理大工程學院院長兼3D打印技術中心實驗室主任文効忠透露，醫管局於2月8日向理大反映醫護面罩短缺，理大隨即於5日內，透過三維打印技術設計出新款面罩，並先趕製800個面罩予醫管局作首批試用，成本由醫管局支付，又於2月15日，將設計交予本地生產商作大量生產。

▲ 以3D打印機製作面罩，每個需時至少個半小時。（程志遠攝）

生產商預計今日起可日供醫管局1萬件面罩，3月底更可達日供3萬件。文効忠表示，3D打印機製作面罩，每個需時至少個半小時，但由廠房注塑機生產，1分鐘即可生產4件面罩。設計上，理大採用了設計學院的中國人人頭形狀科研數據，得出貼近本地醫護頭型的中碼及大碼面罩。另外，新款面罩前方膠片更闊，及加配面罩構架以減少額頭海綿面積，減少藏菌，3月中更可改良至以橡膠構架全面取代海綿。

▲ 新款面罩加配構架以減少舊款面罩額頭海綿面積，減少藏菌，3月中更可改良至以橡膠構架全面取代海綿。（程志遠攝）

除面罩外，理大又以3D打印機，於本月15日向伊利沙伯醫院提供700件眼罩。文効忠認為，香港工業界仍有活力，他反問港府：

是否需要策略性重建本地製造業，而非依賴進口呢？

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

記者：鄧凱文