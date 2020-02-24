【新冠肺炎】5旬確診主婦曾到養和求醫入院　養和：已就接觸40多醫護展開醫學監察

▲ 養和醫院現正就40多名曾接觸患者的醫護展開醫學監察。(資料圖片)

本港新冠肺炎疫情未止，今再增5宗個案，包括兩人涉及北角佛堂群組，包括一人發病後曾4度到養和醫院求醫及入院。養和醫院指患者入住該院單人房一晚，翌日已出院，現正就40多名曾接觸患者的醫護展開醫學監察，及聯絡病房附近患者及訪客提醒留意身體狀況。

今日新增5宗個案中，第76及77宗患者曾到北角「福慧精舍」佛堂，包括第76宗涉及一名57歲家庭主婦，2月8日開始喉痛，2日後發燒，亦到養和醫院求醫及住院一至兩日，2月23日再看醫生，醫生轉介至律敦治醫院，今日確診。

養和醫院稱，患婦曾於2月12日 (上午)、13日 (上午)及16日 (下午) 到醫院門診部求醫，16日入住醫院單人房一晚，期間肺部X光片正常及已退燒，翌日出院；患婦隨後於23日下午再求診，並透露曾參與北角佛堂的聚會，即獲安排至隔離房間及轉介至公立醫院。

養和醫院強調醫護皆已穿上合適保護裝備，今早接獲中心通知，已即時對40多位曾與病人有接觸的醫護進行醫學監測，暫未有人報告身體不適；並進一步安排有關醫護接受病毒快速測試及肺部X光檢查。

院方已開始聯絡在2月16日至17日期間曾入住該病人鄰近病房的病人及訪客，提醒他們要留意自己的身體狀況；又提醒曾於患婦求診日期到訪養和門診部的病人留意身體狀況，如有不適請盡速到公院急症室，或養和門診部求醫。

記者：陳正怡