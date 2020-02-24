黃大仙醫院4男女感染疥瘡 正接受隔離治療情況穩定 社會 22:46 2020/02/24 分享： 熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向 ▲ 東華三院黃大仙醫院有4名病人感染疥瘡，現正接受隔離治療，情況穩定。（經濟日報資料圖片） 東華三院黃大仙醫院一個療養及復康男女混合病房自1月16日起，先後有兩名男病人及兩名女病人出現皮膚感染徵狀，並診斷為疥瘡感染，病人年齡由46歲至87歲，現正接受隔離治療，情況穩定。 醫院發言人指，已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進，並根據既定指引加強醫院感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的健康情況，因應緊急應變級別，本院會維持謝絕探訪安排。 記者：陳曉瑩 相關文章 屯門鈞溢(山景)安老院爆發疥瘡 20名長者受感染 19:31 2019/06/11 屯門鈞溢(山景)安老院爆發疥瘡 20名長者受感染 大埔醫院精神科病房有8名男病人染疥瘡 17:58 2018/04/13 大埔醫院精神科病房有8名男病人染疥瘡 沙田慈氏護養院11人染疥瘡 18:03 2016/05/31 沙田慈氏護養院11人染疥瘡 黃大仙醫院 疥瘡