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黃大仙醫院4男女感染疥瘡　正接受隔離治療情況穩定

社會 22:46 2020/02/24

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東華三院黃大仙醫院有4名病人感染疥瘡，現正接受隔離治療，情況穩定。（經濟日報資料圖片）

東華三院黃大仙醫院一個療養及復康男女混合病房自1月16日起，先後有兩名男病人及兩名女病人出現皮膚感染徵狀，並診斷為疥瘡感染，病人年齡由46歲至87歲，現正接受隔離治療，情況穩定。

醫院發言人指，已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進，並根據既定指引加強醫院感染控制措施，並會繼續緊密監察該病房病人的健康情況，因應緊急應變級別，本院會維持謝絕探訪安排。

記者：陳曉瑩

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