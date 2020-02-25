【新冠肺炎】本港新增7宗確診　累計81宗　6患者曾訪北角「福慧精舍」佛堂

▲ 流行病學調查顯示，累計6宗確診個案，均曾於一月或二月到訪北角美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂。陳國峰攝

衞生署衞生防護中心晚上公布，截至今日（24日）晚上8時，本港有7宗新增新冠肺炎(武漢肺炎)確診個案，至今本港確診個案累計81宗。

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今日新增的首宗確診個案是透過2月19日起擴闊至普通科門診及急症室病人的「加強化驗室監測」計劃確診，涉及一名35歲男子（為第75宗個案），居於元朗Grand YOHO三座，他過往健康良好。病人自2月19日出現發燒和咳嗽，2月21日到博愛醫院急症室求醫，22日病人的深喉唾液樣本證實對新冠肺炎病毒病呈陽性反應，並被安排往屯門醫院入院接受治療，現時情況穩定。病人於2月3至7日曾到深圳福田的寓所。

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病人的家居接觸者包括妻子、女兒及妻子來自深圳的姐姐。他的妻子因出現病徵被送往屯門醫院接受隔離治療，其女兒以及妻子的姐姐則沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。衞生署呼籲曾於2月21日晚上約7時從病人寓所接載病人到博愛醫院，以及同日晚上約9時由該院接載病人至其寓所的的士司機，請致電衞生防護中心熱線21251122。

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第二宗個案涉及一名57歲女子（為第76宗個案），居於大潭紅山半島第一期，她過往健康良好。病人自2月8日出現喉嚨痛，於2月10日出現發燒，2月12日至16日期間曾到養和醫院門診部求醫，並於2月16至17日入住該院接受治療。2月23日病人再到該院門診部求醫並獲轉介至律敦治醫院入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內（1月26日至30日）曾到日本大阪，1月31日返港。其同住的丈夫、二兒子、三兒子和家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

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第三宗個案涉及一名68歲女子（為第77宗個案），她過往健康良好，居於北角英皇道301-319號麗宮大廈。病人自2月19日出現咳嗽，23日曾向一名私家醫生求醫，其後致電中心熱線，獲中心安排救護車轉送瑪麗醫院入院接受治療。病人的呼吸道樣本證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於潛伏期內沒有外遊，其同住的丈夫及家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

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中心的流行病學調查顯示，今日(24日)確診的第76及77宗個案與早前公布的第65、70、73及74宗個案合共6名病人，均曾於一月或二月到訪位於北角美輪大廈内的「福慧精舍」佛堂。曾於上述期間到訪有關佛堂的市民，如其後出現相關病徵，請致電衞生防護中心熱線。

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第4至7宗個案（為第78至81宗個案）涉及四名鑽石公主號郵輪乘客，分別為59歲女子、58歲女子、57歲男子和57歲女子。他們過往健康良好，均曾於1月25日至2月21日逗留在郵輪，乘坐香港政府安排的包機於2月22日抵港。四人的樣本經化驗後初步對新冠肺炎病毒呈陽性反應，昨日被安排送往瑪麗醫院入院接受治療。經進一步檢驗，今日確診，全部情況穩定。

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第78宗個案病人今日出現發燒及頭痛。其同遊妹妹及姪女沒有出現病徵，正接受檢疫。而第79宗個案病人自2月4日出現喉嚨不適，其同遊丈夫沒有出現病徵，正接受檢疫。第80宗個案病人的五名同行者當中一人出現病徵，昨日被送往基督教聯合醫院入院接受治療，其餘同行者沒有出現病徵，正接受檢疫。第81宗個案病人的三名同行者沒有出現病徵，正接受檢疫。

另外，衞生防護中心呼籲曾於2月18日及20日下午約二時至三時接載第72宗個案病人，往返其位於藍田興田邨彩田樓的寓所及藍田廣田商場的的士司機，請致電中心的熱線。

責任編輯 李志強