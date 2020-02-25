【新冠肺炎】深圳昨起每天向香港捐贈10萬口罩　首批100萬個

▲ 中聯辦副主任楊健（左）代表香港中聯辦出席口罩捐贈儀式。（中聯辦圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情仍在各地蔓延，本港昨日（24日）再增7宗確診，累計至81宗個案；疫情未見緩和，口罩供應仍見短缺。為支援香港對抗疫情，深圳昨宣布即日起每天向香港捐贈10萬個口罩，首批100萬個。

中聯辦副主任楊健昨日受主任駱惠寧委託，出席「深圳支援香港抗擊新冠肺炎疫情物資贈送活動」。深圳市市長陳如桂在活動上宣布，由昨日起將每天通過香港中聯辦向香港捐贈10萬個口罩。

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在捐贈儀式上，楊健指出，深圳市人民政府在得知香港口罩短缺後，高度重視，經與中聯辦溝通，提出向香港捐贈口罩。這一彰顯深港一家親的慷慨之舉，對香港市民來說可謂雪中送炭，將堅定共克時艱、抗擊疫情的信心和決心。中聯辦將在香港特區政府的支持下，有序地做好口罩接收和運送工作，並委託「全港社區抗疫連線」作口罩派發工作。

陳如桂表示，深圳一直把支援香港做好疫情防控工作擺在重要位置，提供一切可能的便利和支持。他感謝港府和社會各界對深圳疫情防控的大力支持，深圳將繼續和香港中聯辦一道，立足香港所需、深圳所能，全力支持和配合港府做好疫情防控。

據悉，該批口罩是在全力做好深圳市民、企業疫情防護用品供應的同時，克服了種種困難籌措而來；並由深圳醫療用品製造企業生產，深圳市藥品檢驗研究院進行品質檢驗。

責任編輯：吳文曦