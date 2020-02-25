【新冠肺炎】JR東日本職員發燒照上班連跑3車站工作　妻女3人同被感染確診新冠肺炎

▲ JR東日本職員發燒照上班連跑3車站工作，妻女3人同被感染確診新冠肺炎。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，日本境内確診數字上升。一名50歲居住在神奈川縣相模原市的男子日前確診，當局公布該名男子為JR東日本職員，發燒時照上班，發燒當日還連跑3車站工作，其妻子及2名女兒亦受感染，確診新冠肺炎，與密切接觸的9名同事，當中有人發燒。

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據日媒報道，相模原市通報，該名50多歲男子上周六（22日）確診，他是JR東日本職員，平時多在辦公室工作，基本上不會與乘客接觸，本月16日，他出現發燒等症狀，當他照常返工，當日曾在相模原站、相模線的上溝站事務室內維修售票機，亦有在原當麻站的月台站崗，期間有戴上口罩。

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本月17日起請假，21日入院，之後確診感染新冠肺炎。據了解，確診患者近期無外遊史，現時這3個站已將扶手電梯的扶手消毒。

報道指，該名確診患者的妻子及其兩名女兒均被感染，確診新冠肺炎；其職場密切接觸的9名同事，當中有人發燒。當局正對密切接觸者進行檢測，相關結果暫未知。相模原市強調，一般乘客受確診男職員感染病毒的機會極低，呼籲民眾注意個人衞生，勤洗手。

責任編輯：羅嘉欣