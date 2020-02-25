【識時務者】魏駿傑默認正辦理離婚手續　仍關心滕麗名表示終身不娶

▲ 魏駿傑慨歎如今婚姻失敗是辜負滕麗名的因果報應。

魏駿傑的太太張利華早前被揭背夫偷食外藉男士，事後魏駿傑坦誠二人感情早出現缺痕，現時魏駿傑以照顧女兒為優先。近日，52歲的魏駿傑接受媒體訪問時首談婚姻失敗的因果，並打算終身不娶。

張利華已遷出魏駿傑同住的西貢獨立屋，而魏駿傑表示現在生活重心就是照顧女兒的起居飲食。由於失婚狀態被媒體大肆報道，魏俊傑向傳媒表示因此外出時常有途人送上慰問，令魏駿傑十分感動。

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▲ 現時魏駿傑專心照顧女兒。（網上圖片）

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夫妻關係中飾演弱者

魏駿傑認為自己與太太張利華的12年婚姻未能走到最後，全因為自己在感情上是一個不會多想的人，他曾經斥1,600萬購入西貢一幢獨立屋，並加上太太的名字，希望她對家庭更加投入。

當感情有問題時，魏駿傑坦言自己不會反抗，不願意面對有做得不好的地方，經常靠逃避解決，甚至退縮到一個沒有自己的地步，魏駿傑回想當時的舉動非常慚愧。

▲ 一家三口此情不再。（微博圖片）

現在的魏駿傑坦言自己仍在失婚的低落情緒中，萬事以女兒為主，暫時沒有再婚的念頭。

辜負滕麗名的因果報應

當年魏駿傑斬斷與滕麗名的9年感情，當粉絲在魏駿傑社交平台留言表示他跟滕麗名一起會更完美，魏駿傑回覆：「這種賤人趁早撇低！」，雖然事後魏駿傑解釋被黑客入侵，卻令魏駿傑背上「賤男」之名。

對於今日的婚姻失敗，魏駿傑有感是當年辜負滕麗名而落下的惡果。魏駿傑指出外界一直認為他在與滕麗名的關係中壞事做盡，但時至今日，魏駿傑認為所有的「債」亦還清。

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▲ 魏駿傑與滕麗名因《陀槍師姐》結緣，曾是不少人心中的金童玉女。（網上圖片）

回憶與滕麗名的舊情，魏駿傑認為只是緣分已盡，自己也不夠資格愛她。自己也有關心早前滕麗名斷肋骨入院一事，看到滕麗名老公對她無微不至，認為他的老公是好男人。