【高比拜仁離世】現身追思會淚憶亡夫女兒　高比太太訴說思念：你們在天堂要快樂

▲ 高比太太Vanessa訴說對亡夫和女兒的思念。

41歲NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）與13歲次女Gianna，於1月26日的直升機事故中墜機罹難。高比的追思會在美國時間24日舉行，有2萬人出席，包括多位影視體育界名人。高比遺孀Vanessa在事發後1個月，首次公開露面，強忍淚水在台上分享對丈夫和女兒的思念。

【高比拜仁離世】米高佐敦出席高比追思會 淚流滿面訴說兄弟情：他像親弟弟一樣

與高比相識相愛20年的Vanessa，站上布滿玫瑰花的舞台，得到全場觀眾的掌聲支持，她一邊哽咽，一邊分享對高比和女兒的思念。

我無法把他當作一個名人或一個很厲害的籃球員，他是的最親愛的丈夫、孩子最好的爸爸，他是我的一切。

【高比拜仁離世】曾岀軌獲愛妻原諒育有4女兒 好爸爸高比拜仁去年中再為人父

孩子心中的「MVD」

Vanessa提及與高比的生活瑣事，例如他會在浴室唱愚蠢的歌、有一雙魔術一樣的手讓女兒安睡。每逢節目，高比都會送上別出心裁的禮物，非常浪漫，一家人亦常到主題樂園遊玩。

就如電影中的完美戀人，擁有完美家庭，希望一起變老，長相廝守。

高比在籃球迷心中是「MVP」（最有價值球員），Vanessa形容，他在孩子心中則是「MVD」（最有價值爸爸）。她又指，雖然高比無法再送兩名幼女上幼稚園，亦不能與女兒們走進教堂，但她希望女兒知道，父親是個出色的人、丈夫和爸爸。

【高比拜仁離世】夫妻約定不乘坐同一直升機 高比拜仁太太痛失摯愛為3女兒堅強面對

女兒是陽光女孩

至於女兒Gianna，Vanessa形容，女兒是陽光女孩，每天在燃點她的生命，不但能做出美味的曲奇，去年亦為爸爸做了生日蛋糕。

她是個出色的運動員，籃球、體操、壘球、跳舞也難不到她。也許她會成為WNBA「最出色的球員」，可惜我們未有機會見證。我也永遠看不到我的小女孩走上紅毯、在婚禮上與爸爸跳舞、懷有自己的孩子。

【高比拜仁離世】墜機9人遺體全尋獲 高比拜仁揭直升機代步全為了女兒

談起這對離世父女，Vanessa仍滿懷思念，最後她抬頭向天，對已故的高比說話：

寶貝，為我照顧好Gigi（Gianna），我還有Noni、BB、Coco在身邊，我們仍是最佳拍檔。在我們再相遇前，你們在天堂要快樂。

【高比拜仁離世】丈夫愛女墜機意外離世5日 高比太太IG發文哀悼：沒有字句可形容悲痛

【高比拜仁離世】童年跟籃球員爸爸赴意大利7年 高比拜仁17歲入NBA成就傳奇一生

責任編輯：林愛娜