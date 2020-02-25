【新冠肺炎】港府針對南韓「封關」　 袁國勇：港防疫措施在科學上仍可接受

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情肆虐，全球多個地區都出現確診個案，港府昨日（24日）宣佈今晨由6時起針對南韓進行封關措施 ，禁止由韓到港的非香港居民入境，當中包括在早前14天到過韓國的非香港居民。針對封關措施 ，港大微生物學系講座教授袁國勇今早（25日）出席一個電台節目時表示港府應採取將果斷的措施以控制情，特別是在邊境的防禦上著手，指出防疫措施可按照實際感染人口比例釐定，認為現時港府的防疫措施在科學上仍可接受。

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袁國勇以新加坡為例，指出即使新加坡在比例上的感染人口（累積確診達90宗）按當地人口比例來說相對較高，因天氣較熱的關係病毒在該地區沒法作大規模傳播，而當地的病情也未算嚴重，反觀南韓的感染人數卻不斷上升，當中更包含超級傳播者的傳播，目前情況相當嚴重亦無法集合所有緊密接觸作隔離，因此必須對南韓進行封關措施，認為政府針對不同地方進行相關公司按照當地的實際情況。

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袁國勇又提到世界衛生組織起初對疫情的反應上較為理想，因死亡率偏低，後又覺得疑似沙士病毒的大規模感染，有關人員親自到內地考察內地，到此病毒的形式未來發展逐漸加強。針對世界衛生組織曾發出指引指出政府在考慮封關時應避免歧視情況，袁國勇又指世界衛生組織的標準持續在改變，認為市民不需要過度恐慌，做足基本防疫措施，遠離社交及宗教活動。

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記者：郭家穎