【緋聞情盡】疑暗示唐詩詠馬國明相戀　酸爆陳思銘失戀借酒療情傷

▲ 陳思銘發文表示受情傷，疑暗示唐詩詠與馬國明相戀。

一直以來以「契兄妹」相稱、互相扶持的唐詩詠與馬國明，近日被媒體影到於新冠肺炎（即武漢肺炎）疫情下仍經常密會，令人猜疑二人終於由「兄妹」昇華為情人。

而去年曾與唐詩詠傳出緋聞的「教育界王力宏」陳思銘，在昨日（2月24日）在Facebook發表深情長文，透露因自己的沉默而讓喜歡的女生轉投他人懷抱，更謂：「酸啲講句，雖然個男人烚熟狗頭咁樣，但似乎對佢真係好。」不知所指是否就是馬國明？

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▲ 去年一張相同背景的行山相踢爆二人的戀事。（instagram圖片）

馬國明接載唐詩詠

陳思銘在去年被踢爆跟唐詩詠拍拖行山而傳出緋聞，甚至更有報道指二人早已共賦同居，不過他們均對戀情作出否認。

近日見二人的緋聞消息淡出，換來的是唐詩詠與「契哥」馬國明的緋聞。雖然二人已被外界撮合多時，但卻未見有大起色。未知是否見舊愛黃心穎已「重新出發」與RubberBand成員泥鯭約會，馬明亦決定在感情上行出一步。

有傳媒連日來影到馬明與唐詩詠經常見面，又一部名車兩份開，記者上前追問時，住在太古城的馬明解釋因順路所以來接載住在清水灣半島的唐詩詠。

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▲ 馬國明封視帝，唐詩詠大表高興。（instagram圖片）

陳思銘暗示受情傷

平時在Facebook主要分享工作的陳思銘，在昨日突然發表一則深情長文，提到近日因為日夜癲倒，臨睡前都會看鄺俊宇所寫的小說，開始對「溫柔」二字有更深的了解。

陳思銘憶起曾有人問他：「其實你有冇諗過，你係咪真係愛我？」選擇沉默的他沒有回應，本來想送對方回家卻被婉拒，對方送他一吻便離開了：「今天才知道，那一吻，叫做吻別。」

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▲ 陳思銘年紀輕輕已座擁上億元的「升學王國」。（instagram圖片）

傷心已不是「男主角」

後來女生的身邊出現了另一位男生，雖然身邊好友力勸陳思銘挽回對方，但他選擇了工作：「其實每晚回到家，關起房門，只得我一個的時候，我都肯定的知道，我而家其實一啲都唔好。但我知道，要是在她和工作之間作出一個選擇，我必定會選擇工作。既然我知道自己會選擇工作，也無謂辜負其他人。」

陳思銘續言：「有一天，我看到她的生活近照。她的生命中，出現了另一位男主角。酸啲講句，雖然個男人烚熟狗頭咁樣，但似乎對佢真係好，而嗰種好，看得出是發自內心的，也就是鄺俊宇說的那種溫柔。」

▲ 唐詩詠與馬明的兄美情非比尋常。（instagram圖片）

最後他決定開了一瓶封了塵的廉價威士忌來療情傷，並引用「鄺神」的名句：「不打擾，便是最後的溫柔。」

之前陳思銘曾經揣測是身份神秘的網絡作家葉朗程，有網友見到陳思銘情深的文章笑謂：「我以為自己睇梗葉朗程。」

至於葉朗程昨晚本來轉發了陳思銘帖文，並謂：「難道那個『烚熟』，是馬明？」可是，葉朗程之後卻刪除了帖子。

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