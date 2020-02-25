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【新冠肺炎】湯告魯斯意大利拍《職業特工隊7》　疫情爆發被困威尼斯酒店

娛樂 11:14 2020/02/25

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 口罩供應 武漢肺炎 大醬園 劇情預告 法證先鋒 開心速遞 抗癌新方向

因疫情在意大利爆發，湯告魯斯被困在威尼斯。（劇照）

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐全球，意大利確診病例上升到219宗，並造成5人死亡，更是新冠肺炎疫情最嚴重的歐洲國家。而近日正在威尼斯拍《職業特工隊7》的湯告魯斯，亦因疫情影響，被困於當地五星酒店，劇組全面停工。

因新冠肺炎在意大利爆發，當局日前宣佈11個城市封城，奧地利一度暫停來回意大利的火車服務，米蘭部份超市更出現搶糧情況。

意大利疫情急劇惡化，荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）正在威尼斯拍攝《職業特工隊7》（Mission Impossible 7），亦因疫情嚴重令拍攝工作暫停！

外媒指靚佬湯已於上周四（2月20日）抵達威尼斯準備開工，但劇組受目前疫情爆發，宣布停工。

意大利確診個案激增至152宗　11個城鎮緊急封城超市出現搶糧情況

湯告魯斯正於威尼斯拍攝《職7》。

靚佬湯現時被指困在當地著名Gritti王宮酒店（The Gritti Palace），暫時逗留至3月1日，等待電影公司安排拍攝的最終安排，幸而目前為止工作人員並未有染病個案。

《職業特工隊7》的派拉蒙電影公司發出聲明，指：「基於對演員和工作人員的安全和福祉，以及威尼斯當地政府為響應冠狀病毒的威脅而暫停公眾聚會的要求，我們正在更改我們為期三週的拍攝計劃。」

當中指威尼斯是《職業特工隊7》大規模拍攝的首站，在休假期間，因注意到工作人員的擔憂，故允許他們返回家中直到拍攝開始。

電影公司表示將繼續監視情況，並隨著衛生和政府官員的發展而共同努力，其中在當地拍攝的英國劇組人員已準備飛返英國，抵英後要接受檢測。

撰文 : TOPick柴犬出動

演員 湯告魯斯 電影 意大利 新冠肺炎 武漢肺炎

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