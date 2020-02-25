【南韓邪教】新天地去年增設武漢分會　教主兄長舉殯信徒湧南韓疑成爆發源頭

▲ 南韓新天地教會教主兄長1月底舉殯，疑成大爆發起源。

近日新冠肺炎（武漢肺炎）疫情在南韓大爆發，累計確診個案達893宗，死亡人數增至9人。而在確診的病例中，有約6成病例與邪教新天地教會有關，成為大規模集體感染焦點。

該教會在韓國內雖有爭議，但仍有多達24萬信徒，中國亦有數以萬計信眾，該會去年更增設武漢分會，有韓媒推測，早前全球教徒湧入南韓參加教主李萬熙兄長的喪禮，也許成為集體感染的開端。而李萬熙今日（25日）宣布，已向政府提供24萬信眾的名單，配合當局的防疫措施。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

去年增設武漢分會

韓國民營通訊社Newwsis報道，新天地教會在官網宣稱，2019年10月期間，全球有逾10萬人受洗，更在美國華盛頓、烏干達、中國蒙古、武漢等地設立分會，不過在集體感染事件爆發後，網站上「中國武漢教會」就被刪去。

南韓的「超級傳播者」61歲大邱婦人，發病後2度前往大邱新天地教會，造成社區大爆發。當局調查發現，她在發病前曾到訪清道群，估計是參加新天地教主李萬熙兄長的喪禮。

【新冠肺炎】韓國確診病例增至763宗 61歲 「毒后」被揭曾去大型汗蒸幕

教主兄長喪禮疑為大爆發起源

李萬熙的兄長在1月27日至31日，在慶北清道群大南醫院接受治療，最終病逝，1月31日至2月2日在醫院裡進行喪禮。有政府人士推測，由於新天地在中國有分會，大邱婦人或在喪禮上與中國教徒有接觸而感染。當局會通過檢查參與者名單，調查是否有中國信徒參加了喪禮。

此外，新天地教主李萬熙在2月21日向信徒發信稱，這次疫情是因為魔鬼發現新天地快速成長，為了阻擋教會才會這樣做。

戰勝這一切的考驗與迷惑吧！我們不變的信念與真理來自上帝，不論死活都和先知及使徒們一樣屬於上帝。

不過，李萬熙也在信中表示，必須配合防疫當局的措施，呼籲教徒改用通訊的方式傳教，短時間內避免聚會。而教會亦在今日公布，已向政府提供24萬信徒的名單，並進行初步調查。韓國政府計劃對信徒中的高危人群展開病毒檢測，其餘信徒接受電話調查，如有症狀，則需進行病毒檢測。

【新冠肺炎】韓國「毒后」參加邪教聚會傳染83人 傳新天地會密令確診信徒封口：沒有參與崇拜

【新冠肺炎】南韓「毒后」信奉邪教1人傳83人 新天地會前教徒：他們認為自己不會死

責任編輯：林愛娜