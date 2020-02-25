【口罩供應】韓國大邱市逾百米人龍排隊買口罩　141萬個KF94口罩一小時售罄

▲ 大邱及慶尚北道市民一早排隊買KF94口罩。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐全球，韓國近日出現大爆發情況，累計感染人數多達893宗。大邱及慶尚北道地區成疫情重災區，當地的大型超市E-MART昨日有低於市價的KF94口罩出售，不少市民早上7點已到超市排隊買口罩，情況與香港相似！

綜合韓國傳媒報道，韓國保健局與E-MART超市合作，向市民放出221萬個口罩存貨，將其中141萬個「Etiqa」KF94口罩提供給大邱市和慶尚北道E-MART分店，每個口罩820韓圜（約5.2港元），超市稱售價較市價低45%。

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▲ 有市民早上7點已開始排隊。（圖片來源：Twitter）

口罩在昨日（24日）早上10點開賣，不少市民與家人一起出動排隊，有分店早上7時已見逾百米人龍。E-MART為確保更多人能夠買到口罩，每位客人限買30個，並一早將口罩分裝好派給市民，開售大約1小時就全部售罄。

221萬個口罩中的其餘70萬個，將會向大邱廣域市醫療團隊、免疫力較低的兒童及老人出售，另外10萬個將會捐出。

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▲ 超市內也「打蛇餅」。（圖片來源：Twitter）

排隊的市民中，大多都戴著口罩，更有人戴上手套。有受訪的市民表示，由於不知道疫情會持續多久，所以與家人一起去排隊，盡可能買更多口罩。不單止口罩，就連超市內的即食麵、蔬菜都被搶購一空。

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▲ 蔬菜架上空空如下。（圖片來源：Twitter）

韓國今（25日）早宣布，再新增60宗確診感染新型冠狀病毒個案，當中49宗來自大邱市和慶尚北道。保安局局長李家超昨日（24日）表示，由今日（25日）早上6時開始，不容許任何14天內曾到訪韓國的非香港居民入境，以配合港府的防疫工作，現時有十多個旅行團在韓國，涉及300多人，當局已通知旅行社有關風險，已知悉不少旅行社停辦韓國旅行團。

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責任編輯：羅嘉欣