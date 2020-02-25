【大醬園】龔嘉欣做反派演技大突破　嘉欣透露：最初不是我演細么

▲ 龔嘉欣在《大醬園》奸到出汁。

龔嘉欣在《大醬園》演技大躍進，憑演細么一角成功突破過往的悲情形象，成功演繹出一個為求目的不擇手段的反派，奸到出汁，令觀眾看得咬牙切齒。

龔嘉欣在昨晚（2月24日）《大醬園》再爆發演技，將細么惡毒的性格與仇恨的情緒演得淋漓盡致。劇中細么為取代郭秋雁（于淼飾）的正室位置，恩將仇報，設局殺害對方，更將殺人的罪名嫁禍給劉星威（阮政峰飾），之後還佈局裝成劉星威畏罪自殺。

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▲ 細么嫁禍劉星威。（《大醬園》截圖）

龔嘉欣形象突然展演技

細么能令觀眾留下深刻印象，龔嘉欣接受TOPick訪問表示感激，不過她同時透露原本細么一角並不是由她飾演：「當初我不是演細么這個角色，不過監製財叔（梁材遠）覺得我之前《包青天》、《幕後玩家》都是演比較慘情的角色，所以他希望我事業上有另一個突破，要我今次演衰人。」

雖然劇中細么無惡不作，但亦無減觀眾對龔嘉欣的喜愛：「《大醬園》出街後，也有遇到一些街坊及觀眾主動找我合照、討論劇情，大家都說很喜歡看《大醬園》，甚至對我講好鍾意細么夠衰。我自己都覺得是的，最緊要去得夠盡，因為是這個角色在劇中的功能。」

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▲ 細么為報強姦之仇。（《大醬園》截圖）

酷熱天氣下工作

早前，龔嘉欣在個人社交媒體分享了自己在拍攝《大醬園》期間，在化妝室熟睡的照片，並配文：

記得當時每天開工都不容易 現在有這樣的成績 看到大家支持和鼓勵的說話 再辛苦也是值得。

龔嘉欣「解畫」當中的辛苦是因天氣太熱：「拍《大醬園》時，是天氣最熱的時候，我在戲中有3個造型，有時同一天要拍3個造型，所以花了不少時間在轉妝。第二，是這次始終是民初劇，去的地方比較偏遠，所以辛苦的只有熱，其他的不算辛苦。」嘉欣十分願捱，十分專業。

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▲ 龔嘉欣在化妝間補眠。（《大醬園》截圖）

嘉欣天天忙開工

此外，龔嘉欣更分享自己的解暑法寶：「那時天氣好熱，民初的衣服有三層，所以貼了一些退熱貼，衣服也噴了薄荷噴霧，每天也帶了兩把風扇降溫。」

事實，細么在《大醬園》的戲份舉足輕重，可說背負著整套劇的「邪惡」，因此嘉欣在拍攝時幾乎天天開工：「戲內基本上每條故事線都是貫穿，所以我每個境都有份拍攝，我記得整套戲休息的日子不到10天。」

至於《大醬園》粉絲都好奇大奸角細么的下場，龔嘉欣賣關子表示：「細么的下場不能透露太多，不過結局應該有人開心，有人不開心。」

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記者：鄭嘉瑤