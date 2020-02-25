【新冠肺炎】男子確診獲女護士悉心照顧　出院後遍尋伊人：她給我活下去的希望

▲ 武漢一名24歲康復者，希望能找到生病時照顧他的楊護士。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫症持續，湖北武漢一名24歲康復者日前就分享了自己由確診到痊癒的經歷，當中提到在12天住院時，得到一名護士的鼓勵打氣，令他重燃生的希望。痊癒出院後，他希望能再次找到這位護士，而當事件得到曝光，這名女護士亦終於被找出來了。

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綜合內地媒體報道，24歲男子劉猛在武漢經商，事業有成。他在1月下旬和父親以及多位家人先後感染新冠肺炎，輾轉往多間醫院求診，試過凌晨3點排隊就醫，輪候了10個小時，但都因醫院患者過多而被拒收。有醫生見到他，更自動保持1.5米距離，而這「1.5米距離」，一度令他感到絕望。

直到2月初，他和父親終於被送入武漢武昌洪山體育館「方艙醫院」接受治療。在入院12天期間，他獲醫護人員悉心照顧，其中一名來自江西醫療護理隊的楊護士令他印象深刻：

她一直鼓勵我不要怕，你很年輕，相信自己一定沒事的，我們竭盡全力會救助每個患者，這句話一說，心很暖。

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雖然楊護士身穿防護衣，劉猛卻表示，從她的眼神中，感覺到給人信心的感覺，不會被害怕所嚇倒。他指自己曾接觸過許多護士，唯獨對她留下深刻印象。二人不是交談很多，很了解對方，而他形容她是「冒著生命危險從江西到武漢來救人」。

劉猛和父親在2月16日順利出院，他指經歷生死，才真正理解到這「1.5米距離」，也顛覆了自己對醫護人員的看法。他也以自己公司名義，捐款5萬元人民幣（約5.5萬港元），並與朋友設法為方艙醫院的醫護人員提供物資和援助。

劉猛康復後，希望能找回楊護士，而事件經曝光後，楊護士亦終於被找出來，原來她是新建區人民醫院的護士楊輝利。她憶述當接觸到劉猛時，認為二人都是年輕人，所以可能有更多共同話題可以傾談。

他講述他患病求醫的過程，通過他的敘述，我感到他當時的那種無助。所以我就想鼓勵他，希望他豎立信心，戰勝疾病早日康復。

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責任編輯：李迦善