【新冠肺炎】婦人以為自己染病離家出走投河自盡　心理專家：個案屬疑病狀態

▲ 婦人以為自己染病，怕傳染家人離家出走，10日後被發現伏屍河中。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，內地確診案例不斷上升，導致人心惶惶。四川德陽一名劉姓女子，因懷疑自己感染新冠肺炎，擔心會傳染家人，於是離家出走，未料失蹤10日後，被發現伏屍河中。

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總合內地媒體報道，這名58歲的劉姓女子住在四川德陽，與丈夫在當地一個市場經營雜貨店。2月初，劉女從網上和鄰居口中打聽到，有確診患者可能曾到該市場購物，因此擔心自己無意間接觸過患者而受感染，儘管家人不斷開解劉女，但她仍心有餘悸。

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2月11日，家人帶劉女到醫院檢查，結果顯示其血液、肺部CT一切正常，她卻依然放心不下。12日凌晨3點，劉女從睡夢中醒來，穿上大衣、戴上口罩準備出門，她當時向丈夫表示「睡不著，想出去走走，20分鐘就回來」。未料，直至早上5時，劉女仍未回家，丈夫感到不對勁，立刻報警求助，並四處張貼尋人啟事。

當地警方隨後展開調查，由於劉婦出門時戴上口罩，增加了搜索難度。警方後來翻查閉路電視畫面，在橋上發現劉女的身影。經過多天的搜索，救援隊2月22日在大橋下的河中，打撈到劉婦的屍體，死因有待進一步調查，但很可能是跳進河中輕生。

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心理專家：個案屬疑病狀態

應對新冠肺炎疫情應急指揮部心理干預工作組專家組組長劉平表示，劉女的個案是一種「疑病狀態」，

堅信自己感染了新冠肺炎，甚至就診，即使醫生和醫學檢查認為她沒有感染，也堅信自己感染，怕去面對身邊的人，對生活絕望。

劉平指，如遇到以上情況，建議患者和家人認真對待，最好及時到醫院心理科精神科尋求專業幫助，避免長期精神緊張引發不理性行為。

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責任編輯：羅嘉欣