【新冠肺炎】意大利確診男子曾參加運動影響5萬人　感染途徑不明或成「零號病人」

▲ 意大利首宗確診男子曾參加運動影響5萬人。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情蔓延，意大利確診個案增至229宗，7人死亡。當中，一名38歲男子或成超級傳播者，影響50000名居民需要在家隔離。

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綜合外媒報道，上周五，意大利僅有3宗輸入確診案例，但突然間出現大量病例，衞生部尚未找到爆發源頭。不過，當局相信北部案例大部份都與一名38歲男子有關。男子本月曾與在中國居住的商人晚膳，而該商人一度被認為是「0號病人」，但衞生部上周六晚指該商人血液中沒病毒抗體，即沒感染。

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當局又追溯38歲男子的活動軌跡，指患者發病前曾於3個地區參加半馬拉松比賽，該比賽約有1200人參加，另又參加了小鎮跑步比賽、足球賽、紅十字會培訓及多次聚餐，料影響5萬多名當地民居需要居家隔離，學校、商店、企業等都已閉門。

20日，該患者轉入重症治療，與其接觸過的5名醫護人員、2及球隊隊友及妻子均確診感染。

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有當地居民接受《衛報》訪問時指，有醫護人員會逐家逐戶收集唾液樣本，而他們只能在家等待接受測試。

目前意大利已有12座城鎮處於封鎖狀態。

責任編輯：羅嘉欣