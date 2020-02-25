【新冠肺炎】港人逼爆坪洲搶走廁紙call車碼頭接載　店主轟：勿搶島民物資珍惜這個家

▲ 坪洲週日擠滿人，有人甚至搶走廁紙，令島民大感困擾。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少市民留在家中多時，也想趁周末外出透透氣。但無論去哪裡，也要有公德心。坪洲有小店店主表示，周日（23日）島上擠滿人，有人甚至搶走廁紙，並要叫車在中環碼頭接載，令島民大受困擾。店主怒轟行為缺德，呼籲到離島遊玩的市民不要搶島民物資，珍惜社區。

【口罩供應】韓國大邱市逾百米人龍排隊買口罩 141萬個KF94口罩一小時售罄

遊客Call車搶廁紙 小店：請留給街坊

坪洲小店Cinpoui在其facebook發文表示，請香港人到離島遊玩時，「可否珍惜我哋居民呢處叫家的地方？」店主稱，整個坪洲周日擠滿人，惟沒帶動小店的生意，「連一張十蚊明信片都無人幫襯」。店主指，遊客搶廁紙的缺德行為令島民不為大滿：

點解你哋要嚟搶走我哋嘅廁紙呢？搶到要call車去中環碼頭接你！？

TOPick《防疫口罩百科》電子書免費下載連結

店主稱，離島不如市區，貨物運送時間較長，種類也較少，希望遊客把貨物留給街坊：

坪洲的貨物要舟車勞頓先至可以送到，貨運時間要比市區更久，貨種也比市區少很多，但我哋係小社區，街坊都互相尊重、互相幫忙，早前物資恐慌過後再返貨時，大家會留手比真正有需要嘅街坊買。

【齊心抗疫】Patagonia員工自發組隊行山執垃圾 執垃圾速度跟不上垃圾出現速度感無力

遊客行為滋擾島民 店主：請珍惜離島

店主指，遊客在島上喧嘩，令島民大感困擾，甚至因而考慮發起行動。

香港遊客你哋嚟享受完我哋自在嘅空氣，在民居間大大聲喧嘩了一整天後，應該已卸下煩憂，帶著感恩的心輕鬆歸家啦！何苦要用搶走街坊廁紙嚟結束行程呢？這周末嘅瘋狂擾嚷已惹起居民義憤，聽說有人想發起行動了。

最後，店主呼籲遊客珍惜離島這個家。

香港遊客：離島也是香港一部分，珍惜這個家，唔好搶爛它！嚟玩乖乖地細細聲玩唔得嘅咩？唔搶走離島居民物資唔得嘅咩？乖啦好心你哋！得唔得啫！

【抗疫變播毒】行山避疫口罩紙巾隨處棄置 魏綺珊：太多自私精

【齊心抗疫】西貢大嶼山湧現大量用過口罩 環保人士奮戰多個沙灘清出27袋垃圾

責任編輯：王俊賢