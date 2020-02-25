【新冠肺炎】曾到疫區出差嚴守15天隔離令　長子缺席亡母喪禮成終生遺憾

▲ 台灣一名男子因曾到中國大陸出差，回台後需接受家居隔離，因而缺席亡母喪禮，令他抱憾終生。

子女都希望陪父母走人生最後一程，以盡孝道。但新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，台灣一名男子因曾到中國大陸出差，回台後需接受家居隔離，身為長子的他因而缺席亡母喪禮，令他愧疚自責，未見母親最後一面更成為他的終生遺憾。

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母喪禮隔離最後一天

該名台男的好友於Facebook群組「爆怨公社」發文指，他參加好友媽媽的喪禮，可是來到現場卻沒看到好友，於是向好友的妹妹了解。原來好友早前到中國大陸出差，其後接到母親病危的消息，於是趕緊回台。

不過，由於他曾到過中國大陸，回台後需接受家居隔離。其母在期間也不幸離世，喪禮當日正是他家居隔離的最後一天，來到第15天。因行政問題，他的家居隔離比一般的14天多一天。

他嚴守隔離令，相關單位亦不定時致電給他，看他有沒有離家外出。這段時間他只能待在家裡，也無法處理媽媽的後事，只能交由妹妹處理。

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難過身為長子未盡孝

身為長子的他，在這個時候，非常無能為力，只待在家裡難過！

好友認為他的媽媽會體諒的，並在天上繼續保佑他們平安康。不少網民留言表示，相信他的媽媽能理解，也讚賞他顧己及人的公德心。

守孝在家也可以，而且不是做給別人看的，非常時期大家都會體諒。

疫情的擴散真的都是從自私的人開始，搞不好他阻止了一場浩劫。

謝謝他願意保護社會大眾，他媽媽教出這麼棒的兒子很值得驕傲！

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責任編輯︰駱秀玲