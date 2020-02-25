【新冠肺炎】首爾航空取消2月27日至3月16日期間往返港韓航班

▲ 首爾航空取消2月27日至3月16日期間往返香港至首爾仁川的航班。（首爾航空香港站Facebook圖片）

新冠肺炎疫情蔓延南韓，當地近日確診個案急增，港府昨日（24日）晚上向當地發出紅色外遊警示，籲港人如非必要勿赴南韓。首爾航空今日（25日）在Facebook專頁公布，因應南韓疫情，取消2月27日至3月16日期間往返香港至首爾仁川的航班，包括編號RS501及RS502航班。至於3月份餘下航班暫時維持正常，如有任何消息，航空公司會再作公布。

取消航班詳情：

RS501 首爾（仁川）至香港：2020年2月27日至3月15日

RS502 香港至首爾（仁川）：2020年2月28日至3月16日

首爾航空指，受影響旅客將會免除取消機票手續費，經首爾航空官網、應用程式、預訂中心購買的機票，可致電韓國預訂中心 +82－1800－8100（每日香港時間朝8晚5，可選擇英文）或以英文發送電郵到 refund@flyairseoul.com辦理退款；經第三方或旅行社購買的機票，或團體機票，請向發票旅行社聯絡；如經Facebook專頁買機票，可私訊航空公司。

首爾航空說，不建議受影響旅客改期，如旅客希望更改至其他月份，可在取消機票後重新購買。

記者：陳曉瑩