【高比拜仁離世】米高佐敦出席高比追思會　淚流滿面訴說兄弟情：他像親弟弟一樣

▲ 米高佐敦出席高比追思會，淚流滿面表示高比就像自己的親弟弟一樣。

NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）與13歲女兒Gianna於上月26日的直升機事故中罹難，兩父女突然離世的消息震驚全球。高比的追思會在美國時間24日舉行，多名NBA退役及現役球星出席，當中包括NBA巨星「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）。米高在追思會以大哥的身份發言，他表示將高比視為自己的親弟弟，期間難忍傷痛，一代籃球巨星哭成淚人。

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▲ 一代籃球巨星Kobe Bryant在上月離世。（Kobe Bryant IG）

米高佐敦昨日出席高比的追思會，剛踏上舞台已淚流滿面，他致辭表示，

高比是我的好朋友，他和我無比親近，他就像是我的親弟弟一樣，大家總是將我們兩個比較，但我只想說說高比。

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二人經常交談 從早上到凌晨

他表示，兩人無所不談，高比想知道他生活中的每個細節，「他總是從早上一直到半夜三更發短訊給我，問我三角進攻、假動作及訓練的問題，一開始是一種負擔，但後來轉變成激情，這個孩子有著我從未見過的熱情。」

為了成為一個好大哥，我努力忍受他的滋擾，半夜的通話或問我一些愚蠢的問題，我們之間無所不談，談及家人，談論一切。

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▲ 米高佐敦與高比拜仁多年經常是籃球場上的對手。（影片截圖）

米高從高比身上學會珍惜

米高淚流滿面地笑言，「我哭泣的表情將會成為網上圖片，我來之前已告訴我太太，未來3、4年，你也會看到這張臉，這就是高比對我做的好事。」他感觸地表示，自己的女兒已30歲，即將成為公公，「我迫不及待想要回家，去當好一個好爸爸，擁抱他們，享受他們帶給我的愛和笑容，這是高比教我的，好好陪伴身邊的人。」

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米高說：

高比死了，我內心的一部份也死了，你們也有一部分已隨他而去。因為當我再看見這個場館，你已經離去，你已不會再在這裡出現，所有都只能化作記憶，而我們必須去記住去學習。

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責任編輯：梁節儀