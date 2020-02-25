【齊心抗疫】7次義派口罩助有需要市民　李綺雯盼疫境下社會共同進步

▲ 李綺雯身體力行做義工，從分口罩到派口罩都十分熟悉。

新冠肺炎（武漢肺炎）疲情持續，口罩價格雖有所回落，但市面上貨源仍未充足，不少有心人士依然身體力行到長者住所等派口罩。TVB藝人李綺雯近日在社交平台分享，疫情至今已受機構邀請做7次義工，從分口罩到上門或街派口罩，每步都已非常熟悉。

疫情肆虐，市民都盡力買口罩自保，惟口罩供應一直不足，許多長者及基層人士均未能負擔昂貴的抗疫用品價格。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

▲ 李綺雯分享七次義派口罩感受。（李綺雯IG圖片）

李綺雯昨就在Instagram分享，受不同機構邀請7次義派口罩的經驗。

她表示：「已經7次派口罩，從分口罩、包口罩、上門派口罩、街頭派口罩，全部一條龍服務，依家對於呢方面我都可以話專業，甚至基本上身邊人已經形成一個小團隊。」

有份多次派口罩，李綺雯感激給予她機會略盡綿力的人與機構，因為每個口罩都是這些善心人採購回來。

李綺雯視演藝工作為終生職業 詳情請看：http://bit.ly/38YJQPA

▲ 親力親為把口罩入袋。（李綺雯IG圖片）

李綺雯由分拆口罩包裝到派送的過程都親身上陣，雖然不一定能幫助所有需要人士，但她仍不斷從中學習。

她寫道：「我唔會話將口罩派到有需要嘅人手上係一件好開心嘅事，因為每一次派完我都只會覺得杯水車薪，『勿以惡小而為之，勿以善小而不為』所謂嘅善，我諗唔係頭痛醫頭咁片面，而係徹底讓社會進步，『授之以魚不如授之以漁』，否則再派70個7次都無用。」

▲ 李綺雯不遺餘力做義工。（李綺雯IG圖片）

李綺雯有感而發：

『疫/逆境自救』我哋要做幾多先至救到自己、救到每個人。希望當你睇到呢度，會認真諗，為自己，為社會，可以點做先有改變。

唐寧籲社會多關心有需要人士 詳情請看：http://bit.ly/37TsZML

李綺雯希望社會上的每個人都多為人設想，即使是小小力量可做的善事也要盡力而為，每個人的一小步都可令社會共同進步。

▲ 李綺雯稱莫因善小而不為。（陳智良 攝）

有網民見此都大讚善舉：「真係好心地善良呀，我就希望好似你呢啲心地善良嘅人個個都健健康康，你自己都要小心呀」、「有愛必可贏」、「好人一生平安」。

古天樂基層出身不忘本樂善好施，詳情請睇 http://bit.ly/2HIjq8L

黎姿為老員工辦歡送會表揚僱員貢獻，詳情請睇 http://bit.ly/2HOqwIX