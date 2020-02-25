【口罩供應】范國威議員派口罩封套　醫學會前會長教重用口罩方法

▲ 議員范國威近日派發口罩封套。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，各區都展現互助精神，齊心抗疫。立法會議員范國威近日派發口罩封套，口罩封套背後也印上了重用口罩方法及更換口罩須知，教育市民抗疫資訊。

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范國威昨天（24日）在Facebook宣布他的議員辦事處特別印製了一批口罩封套，方便大家短暫擺放口罩。口罩封套背後印上了醫學會前會長蔡堅醫生分享的重用口罩方法及更換口罩須知，讓市民正確使用口罩封套。

范國威指口罩封套須用完一次即棄，現時常用的外科口罩物料只可以使用一次，使用後必須丟棄。他發現有不少市民曾懷疑，吃飯或喝水時短時間內脫下口罩，不知之後可否繼續使用。他引述醫學會前會長蔡堅醫生表示理論上口罩脫下之後都應該使用新口罩，但現時口罩供應緊張，如上班族午膳時，可以將口罩放在原先的膠袋或信封內，待用膳後再使用。

口罩封套背後的防疫資訊如下：



重用口罩正確方法：

1. 準備一個乾淨而全新的信封

2. 除口罩要小心，不要接觸口罩外面

3. 切勿將口罩對摺，拉著橡筋，將口罩整個放入信封

4. 取出時，拉口罩橡筋取出，不要觸摸口罩表面

5. 要丟掉信封，不要重用

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以下情況，便必須更換口罩：

1. 口罩被弄濕（例如鼻水、血漬或飛沫）

2. 口罩有破損或弄污

3. 戴口罩時曾於病患者接觸，或到過隔離病房

4. 口罩不能緊貼面

5. 呼吸阻抗明顯增加

領取口罩封套詳情：

地址：將軍澳毓雅里慧安商場一樓B170室（范國威立法會議員辦事處）

電話：2177 2177

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責任編輯:王芷瑩