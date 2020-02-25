【齊心抗疫】老人家防疫留守家中增孤獨感　長者安居協會加強支援情緒及醫療服務

▲ 長者安居協會提供24小時全天候緊急求助熱線服務，並設有專業情緒支援服務。（長者安居協會圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎 COVID-19）於社區肆虐，港人生活大受影響，同時也擔心在社區受到感染，長者也不例外。長者安居協會今日（25日）公布，「一線通平安鐘™」服務近月接獲大量長者求助，當中以情緒困擾為主。協會表示會全力協助長者做好防疫措施，並推行「攜手抗疫 ･傳送平安」特別行動，幫助長者及有需要人士渡過難關。

【不斷更新】6名患者曾到北角美輪大廈福慧精舍佛堂 一文看清確診患者到過的食肆、酒店、商廈

長者安居協會提供24小時的全天候緊急求助熱線服務，並設有專業情緒支援服務。近日協會接獲情緒輔導的求助個案大增。因應較早前社會事件以及最新疫情影響，協會由去年7月1 日至今年2 月18日累積接獲逾千宗社工輔導的求助新個案，較前年同期增加16%。逾千宗新個案當中，有近半個案需進一步情緒支援，甚至有87宗個案具自殺風險，較前年同期上升85%。

長者留守家人增加孤獨感

長者安居協會行政總裁王虹虹(王蓉)女士表示，長者或因防疫需留守家中，暫停或取消聚會活動，因而產生孤獨感，或留意到關於疫情的資訊感恐懼。協會的專業團隊不會只側重口罩需求，亦會全方位關顧長者的身體健康、情緒，以至物資需求等。

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

加強跟進長者醫療需要

她又提醒家人多加留意長者情緒，如有需要應盡快尋求專業人士協助。另外，協會專業護士團隊已展開特別行動的工作，進一步主動致電了解長者最近身

體狀況，覆診及藥物存量等。當中特別跟進傷殘、獨居及長期病患的服務使用者。

▲ 長者安居協會提供市民在疫情下要注意長者的情緒問題。（資料圖片）

長者安居協會業務營運主管馮志恒女士指出，協會的護士在行動期間進行評估，如發現有緊急需求，例如服務使用者及家屬未能到醫院取藥，協會可按情況，安排人員代取藥。至於家居清潔亦是長者的防疫關鍵，協會受訓的家居照顧和清潔服務員會按清晰的防疫指引，繼續提供「到戶式」服務。長者安居協會的「一線通平安鐘™」服務及「一線通®管家易服務」於疫情期間會謹守崗位。

長者身心靈小貼士，建立健康防疫好習慣：

⚫ 保持個人衞生，勤洗手，避免經常用雙手接觸口鼻

⚫ 在家中也要多做運動，例如伸展運動

⚫ 作息生活要定時，保持心境開朗

⚫ 避免任何聚會活動，例如聚餐、打麻雀

⚫ 多關心身邊的長者，透過電話慰問或傳短訊向長者表達關懷

⚫ 多留意官方或可靠的防疫資訊，勿輕信傳言

⚫ 如發現身邊長者有情緒問題，應盡快尋求專業人士協助

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：伍瑋瑋