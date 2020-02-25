【新冠肺炎】懷孕36周孕婦被困湖北省逾一個月　盼早日回港平安產子

▲ 港人陳先生與懷孕太太於1月20日到湖北孝感市探親，至今被困逾1個月。（民建聯提供）

新冠肺炎疫情在內地肆虐，由於湖北省多個城市「封城」，逾2,000名港人滯留在當地至今未能返港，港府昨晚（24日）宣布將派出包機分批接載湖北省港人返港。民建聯立法會議員葛珮帆表示， 截至昨日（24日）中午共收逾170宗求助個案，6宗屬孕婦求助個案，其中一名是已懷孕36周的女士，其丈夫對政府有關措施表示高興，希望可以盡快回港。

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港人陳先生與懷孕太太於1月20日到湖北孝感市探親，其後湖北省多個城市「封城」未能回港，太太的預產期是3月26日，擔心外地產子風險較高。他又指自己另一名心臟有問題的兒子亦要在3月5日到醫院檢查，希望政府可以盡快安排他們回港。

陳先生又指，對於港府派出包機的消息感到高興，希望可以快點回港做產檢，讓小朋友可以在香港平安出生，他又指，有任何方法可以盡快回到香港，他們都會接受，雖然太太已懷孕36周，但不太擔心坐飛機，更擔心太太早產，只希望可以盡快回港。

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民建聯希望政府盡快和湖北省政府商討及制定分批安排滯留湖北港人回港的方案，並以孕婦、長期病患者及有小童的港人家庭為先，又指由於滯留在湖北的港人孕婦已經個多月無法做產檢，其中多位將於1至2個月內臨盆，政府可與湖北省政府商討安全產檢及生產等安排。

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記者：陳子謙