【新冠肺炎】港人行山避疫行山口罩膠樽遍地    行山前必睇7個基本禮儀【內附詳情】

新冠肺炎( 武漢肺炎) 持續蔓延，若周末天氣清朗，不少人都會行山「抖氣」，以致有人滿之患，但同時卻遺下大量垃圾，口罩膠樽遍地，行為極為缺德。其實行山亦有不少應守的禮儀，為山友好為大自然好，下次行山前應有所準備。

1. 注意聲浪勿擾人

本地香港人大多喜歡高聲說話，這是港式的文化、生活習慣使然。但到了郊外，請注意調低聲浪（無論人聲、手機、音響器材），讓山友、大自然的生物都可共享寧靜。

2. 帶走垃圾基本責任

大自然本無垃圾，因所有物質都可被分解；但人類卻製造不少難以分解的東西，例如塑膠，但偏偏不少人隨手遺棄，如膠袋、膠樽或甚露營後的氣罐等，若非義工幫忙，數十年後都會出現在郊野。

旅客帶來的垃圾，要帶回市區處理，因留在郊區的垃圾，會被動物、風帶到別處。

大小二便雖可分解，但臭味令人厭惡；雖是人有三急，就地解決無可厚非，但請勿拉在路中心，找個隱密的草叢解決吧；用完的紙巾，最好用膠袋包好帶走；否則，應連排洩物用石頭、枯葉蓋?。任何時候，最緊要勿污水源。

▲ 環保組織綠惜地球去年做過「 山徑廢物調查」，發現行山最多人棄置的是膠樽、飲品鐵罐。（相片來源︰經濟日報圖庫）

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3. 護環境莫塗鴉

為顯示個人重要性，有些人都喜歡在樹幹、岩石上塗鴉。郊野本屬大自然，為何要立意擾亂和破壞大自然景觀？

4. 保持道路暢通勿擋路

香港地方少，就算是郊野，都應保持道路暢通。特別是一班人休息時，更應主動站或坐到路旁讓路，保持安靜，讓過路人都感到舒服。

▲ 行山有一定的禮儀，大家應要遵守。（相片來源︰經濟日報圖庫）

5. 請勿吸煙引起山火

煙民有吸煙的自由，但請先在郊野公園範圍「叉足電」才進入。因為你呼出的煙，會破壞郊遊人士的雅興，若遺下未熄的煙蒂，也會有引起山火的恐懼；一不小心，更會出事。

6. 環境及動物保育

愛山野的人，應有保育山野的態度。例如，不要捉走河溪裏的魚、蝦，看看就好走；不要餵飼野生動物（就算為了拍照），這會改變牠們覓食的習性。更不應摘花，留給大家欣賞。

７. 跟山友打招呼

行山時沿路遇到山友，不妨問好或微笑點頭，腳程也倍感愉快。在安全的情況下，也別介意讓路予步速較快的山友，人家願意讓路，說一聲謝謝也是應有之儀。

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撰文︰司徒家傑