【新冠肺炎】廣州確診患兒通過2次檢測治癒回家　隔離複檢查出呈陽性

▲ 廣東省廣州市日前出現「二次感染」個案。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續 , 廣東省廣州市日前出現「二次感染」的個案。廣州市婦女兒童醫療中心一位確診新冠肺炎兒童患者，2次檢測都呈陰性，故成功出院，成為廣州第一位出院的兒童患者。這名兒童回家後繼續隔離，後來疾控人員上門檢查，卻發現該名兒童對新冠肺炎再次出現陽性。目前患病兒已到當地醫院隔離。

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綜合內地媒體報道，廣州市婦女兒童醫療中心副院長龔四堂表示，廣東兒童患者出院的條件十分嚴格，這名成功出院的兒童患者是通過了2次咽拭子，肛拭子，都呈陰性才被批准出院。他又指，目前仍在研究「二次感染」的原因和傳染力，至於肛拭子呈陽性是否表示病童體內仍存病毒，以及其傳染力目前仍是未知數，但為保險起見，檢測呈陽性的患者都會被先行隔離。

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廣州市第八人民醫院感染科主任蔡衛平表示，廣州也有少數患者出院後，檢測由陰性轉成陽性。他指，有可能是出院者體內依然還存在病毒或是病毒基因片段。

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早前，四川成都亦有一位患者出現「二次感染」的情況，一名新冠肺炎患者治癒後回家隔離10天，期間與家人均未出門，但在第10天複檢，竟查出核酸陽性，目前該名患者及其家屬已被先後接走，目前正在做進一步的檢查。

責任編輯：羅嘉欣