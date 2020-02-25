【自私乘客】港爸媽一家三口飛機遇無品乘客　消毒酒精亂噴脫口罩狂咳

▲ 本港有一家三口在飛機上遇上無品德乘客，更故意脫下口罩向人咳嗽。

在新型冠狀病毒肺炎疫情期間，如要乘搭飛機，大部分乘客都會自行做足消毒清潔，始終飛機上是密閉空間，加上聚集人群，進一步消毒有助減低受病毒感染的風險。本港有一家三口由日本乘機回港，卻遇上無品乘客，噴消毒酒精濺到小朋友外，更脫下口罩向孩子咳嗽。媽媽將有關經歷上載到網絡，掀起網民討論。

昨日（24日）在Facebook群組，有名女網民分享剛剛由福岡回港乘飛機的經歷，她跟丈夫及2歲孩子同行，指出前座的女乘客不斷向座椅噴灑消毒酒精，酒精不停濺起，噴到小朋友。丈夫提醒前座乘客，卻換來不禮貌的回應。

我先生叫佢唔該小心啲，酒精噴到小朋友，佢仲聲大夾惡鬧返我先生！我哋同佢講你可以用酒精紙巾或者噴酒精落紙巾再抹，佢仲要好大聲話我哋「咁驚就唔好坐呢啲飛機啦！」

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防疫顧己及人

發帖網民明白在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下，大家都會小心，做好防疫準備，可是有感不應自私。正如他們一家也有帶備酒精噴霧，會在機上用酒精紙巾抹，避免濺到他人。

當航班抵達香港之後，發帖的網民媽媽表示跟該名女乘客理論，怎料她脫口罩咳嗽，令人感氣憤。

落機後我同呢個女人理論，佢仲突然除咗口罩極近距離向住我同小朋友大力咳！

在疫情肆虐下，女乘客故意向他人，包括同行2歲孩子咳，爸媽立即追著她，可是最後她躲入洗手間，逃之夭夭。

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網民建議找空姐協調

有關帖文在多個Facebook群組被轉載，掀起大量網民討論，有網民對此事感到嘩然，大罵該乘客自私沒教養，亦有網民同情發帖媽媽，有的表示曾經因為他人噴酒精而誤入眼睛，感到疼痛不適，當刻需要滴眼藥水紓緩，明白苦況。

另外有網民提供意見，包括︰「下次同空姐協調」、「如果班機不滿，要求嘗試轉去其他座位」等。

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責任編輯︰王俊賢