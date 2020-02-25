【復課安排】消息：全港學校不早於4月20日復課

▲ 消息指中小幼停課至復活節隻假期。

新冠肺炎（武漢肺炎COVID-19）疫情持續，消息指教育局今日將會（25日）公布，文憑試DSE考試如期在3月27日開考，而全港學校復課日則不早於4月20日。教育局及考評局下午2時舉行記者會，公布有關學校及文憑試的安排。

教育局早前公布，全港學校不早於3月16日復課。消息指最新復課日期會推遲至復活節假期後，即預計最快4月中或之後才復課。至於文憑試的安排，消息指當局決定採納第一個方案，即文憑試各科筆試如期在3月27日展開。

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在文憑試安排上，在2月初時，教育局局長楊潤雄稱有兩個方案，方案一是3月27日前考試的科目押後，包括3月11日開考的中文科口試，及體育、音樂科的部分實習考試。中文科口試會延至5月18至26日舉行，至於體育、音樂科則同樣於5月中舉行。而各科3月27日以後的筆試就如期舉行。倘採這方案，放榜日期會押後一星期，料是7月15日。

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另一個方案是延遲考試約四星期，各科筆試延至4月24日才開始，整個考試於5月25日才完成，體育、音樂科的實習考試會於5月尾至6月中舉行，中、英文科的口試取消，將依賴兩科語文卷的其他卷別，評核學生分數和評級。考評局會盡量壓縮改卷時間，以期7月放榜。

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責任編輯：伍瑋瑋